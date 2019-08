Red Pine Exploration stößt auf hohe Goldgrade in neuer Cooper-Zone

Red Pine Exploration besitzt bereits zwei Vorkommen auf seinem Wawa-Goldprojekt und nimmt nun mit der Cooper-Struktur das dritte in den Fokus. Die ersten Sample-Ergebnisse von diesem Aareal zeigten hohe Goldgrade von bis zu 33,6 g/t Gold.

Mit Surluga und der Minto Mine South besitzt Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) bereits zwei Vorkommen auf seinem Wawa-Goldprojekt, für die bereits Resssourcenschätzungen mit zusammen 701.000 Unzen Gold vorliegen (ausführlich hier). Als dritte Zone nimmt man nun die sogenannte Cooper-Struktur ins Visier. Sie liegt nordöstlich der beiden existierenden Vorkommen und weist geologische Parallelen zur Minto Mine South auf. Nun hat Red Pine die Ergebnisse von Channel Samplings für Cooper vorgelegt. Und die fielen sehr gut aus.

So hatte man bis Ende Juli die Arbeiten auf Cooper abgeschlossen. Die Ergebnisse deuten auf eine hochgradige Mineralisierung hin. So wurde hochgradiges Gold über eine Strike-Länge von insgesamt 700 Metern gefunden (Detaillierte Sample-Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle):

Sample CG-1-2: 33,6 g/t Gold über 1,4 Meter

Sample CG-1-1: 26,9 g/t Gold über 0,5 Meter

Außerdem: Sample 3-1 mit 9,6 g/t Gold über 5,4 Meter und 34,1 g/t Gold über 1,05 Meter

Außerdem hat das Team von Red Pine zwei weitere, parallele Scherzonen entdeckt, die ebenfalls hochgradiges Gold aufweisen.

Sample 11-2 (in Cooper 11 Shear Zone) mit 12,8 g/t Gold über 0,4 Meter Sample Ganley-1-2 (in Ganley Shear Zone) mit 6,3 g/t Gold über over 1,1 Meter





Bohrarbeiten haben bereits begonnen

Überrascht dürfte man von den positiven Ergebnissen nicht sein. In diesem Bereich stand einst die Cooper-Mine, die im Jahr 1938 rund 4,400 Tonnen Erz mit Goldgraden von durchschnittlich 11,4 g/t lieferte. Laut Vorstandschef Quentin Yarie haben die Bohrarbeiten in der Cooper-Struktur bereits begonnen. Die Ergebnisse dürften im Laufe des Sommers sukzessive veröffentlicht werden.

Aktieninfo Red Pine Exploration:

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,04 CAD | 0,02 Euro

Börsenwert: 14,7 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 369,2 Mio.

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 478,5 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management (14%), Goodman & Company (2,4%), US Global (2,6%), Mackenzie Investments (3,4%), IG Investment Management (1,0%)