Goldplay Exploration sichert sich Bohr-Dienstleistungen

Die Aktie von Goldplay Exploration (0,21 CAD | 0,13 Euro; CA38149Q1046) hat sich an der Heimatbörse in Kanada auf dem 20er-Niveau eingependelt. Nach dem Tief MItte Mai notiert man damit mehr als 60 Prozent höher, Anfang des Monats kratzte der Wert sogar am Jahreshoch. Nun gab das Unternehmen zudem einen cash-schonenden Deal mit einem nicht genannten Drill-Unternehmen bekannt. So erhält der Dienstleister 824.376 Anteile am Unternehmen zum Preis von 0,20 CAD. Im Gegenzug erhält Goldplay Bohrdienstleistungen im Wert von 164.875,24 Dollar. Es ist der erste „shares-for-services drilling“-Vertrag des Unternehmens. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist und dürfen frühestens am 21. Januar 2020 gehandelt werden.



Aktie marschiert Richtung Jahreshoch!

Goldplay Exploration entwickelt das San Marcial-Projekt in Mexiko. Dort verfügt man bereits über eine Ressource mit insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Neben Silber ist man auch auf Gold gestoßen, was zukünftig eine große Rolle spielen dürfte. Mit einem Börsenwert von lediglich 13 Mio. kanadische Dollar, also weniger als 10 Mio. Euro, besitzt der Explorer noch jede Menge Potenzial nach oben und eignet sich auch für Anleger, die noch aussichtsreiche Silberexplorer suchen. Nicht ohne Grund dürfte das Management um CEO Marcio Fonseca bei der letzten Aktien-Platzierung selbst kräftig Aktien gekauft haben. Der Anteil dieser Insider liegt inzwischen bei stolzen 23,8 Prozent. Mehr zu Goldplay Exploration sehen und hören Sie im Video mit CEO Marcio Fonseca.

AKTIENINFO – GOLDPLAY EXPLORATION LTD.

Börsenkürzel (TSX-V): GPLY

ISIN: CA38149Q1046

Aktienkurs: 0,21 CAD | 0,13 Euro

Börsenwert: 13,0 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 52.839.948

Options & Warrants: 9.112.357

Aktien (voll verwässert): 61.952.305

Anteilseigner: Management & Insider (23,8%), Sandstorm Gold (5,8%), JDS Energy & Mining (4,2%), SSR Mining (2,4%)

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Goldplay Exploration, Stockwatch