Corvus Gold: Analysten geben Kursziel von 5,75 Dollar aus!

Die Aktie von Corvus Gold (2,04 CAD; 1,42 Euro | CA2210131058) konnte jüngst mal wieder die 2 Dollar-Marke hinter sich lassen. Neben guten Bohrergebnissen (siehe hier) dürfte auch ein Analystenvotum für Nachfrage gesorgt haben. So hat Joe Reagor von Roth Capital seinen Optimismus gegenüber dem Papier erneut Ausdruck verliehen. Er sieht ein Kursziel von 5,75 Dollar für den Wert (zur kompletten Studie). Zuvor war Reagor noch ein wenig optimistischer gewesen und hatte gar ein Ziel von 6,25 Dollar ausgerufen. Das wurde jetzt in Folge der zwischenzeitlichen Kapitalerhöhung, Corvus sammelte im Herbst erfolgreich 23 Mio. Dollar ein, leicht zurückgenommen. Mining-Analyst Heiko Ihle vom New Yorker Research-Haus Wainwright & Co. hatte jüngst sogar 6,90 CAD als Kursziel ausgegeben.

Übernahmefieber im Goldsektor

Der Optimismus um die Aktie von Corvus Gold speist sich aus zwei Quellen. Zum einen sitzt das Unternehmen mit dem Doppelprojekt North Bullfrog und Mother Lode im Süden Nevadas auf einer Ressource mit kumuliert 3,6 Mio. Unzen Gold. Noch in diesem Jahr will Corvus eine neue Ressourcenschätzung für seine beiden Projekte vorlegen. Daraus fließen die Ergebnisse aus dem 2019er-Bohrungen ein. Das Ziel ist es, zunächst das North Bullfrog-Projekt in Produktion zu bringen und dann aus dem Cashflow die Tagebaumine auf Mother Lode zu bauen. Ob es soweit kommt, hängt aber wohl auch vom Hunger der großen Produzenten ab. Denn es handelt sich um das größte, noch nicht entwickelte Goldvorkommen in dieser Region. Ein möglicher Aufkäufer ist Großaktionär AngloGold Ashanti, der 19,9 Prozent der Anteile hält. Aber auch Nevada Gold Mines, das regionale JV von Barrick Gold und Newmont Goldcorp, wird Interesse an Corvus nachgesagt.

Aktieninfo Corvus Gold Inc.

ISIN: CA2210131058

Börsenkürzel (TSX-V): KOR

Aktienkurs: 2,04 CAD | 1,42 Euro

Börsenwert: 270,4 Mio. CAD

Anzahl Stücke: 123.962.845

Optionen: 8,6 Mio. (keine Warrants)

Voll verwässert: 132.562.845

Top-Anteilseigner vor Kapitalerhöhung: AngloGold Ashanti (19,9%), Tocqueville Asset Management (19,5%), Van Eck Global (6,8%), Ruffer LLP (1,5%)

Mehr Informationen zu Corvus Gold sowie die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter http://www.corvusgold.com/.

