Altech Advanced Materials: HV am 12. März, Kapitalerhöhug im Fokus.

Altech Advanced Materials (1,51 Euro; DE000A2BPG14) plant seit vergangenen Sommer die Beteiligung an einer HPA-Fabrik, die derzeit vom Partner Altech Chemicals in Malaysia gebaut wird (mehr hier). Die Beteiligungsgesellschaft will damit den Einstieg in das Batteriegeschäft schaffen. Konkret hat man die Option zur Kauf von 49 Prozent an der Anlage für bis zu 100 Mio. US-Dollar. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat die Gesellschaft für den 12. März eine außerprdentliche Hauptversammlung einberufen. Der Vorstand will den Aktionären dabei eine Kapitalerhöhung vorschlagen, um die Beteiligung zu finanzieren. Konkret soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 63,1 Mio. Euro durch die Ausgabe von bis zu 63.102.080 neuen Aktien erhöht werden. Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis von 1:40 (jede gehaltene Aktie berechtigt zur Zeichnung von vierzig neuen Aktien) zum Bezugspreis von 1,10 Euro je Anteilschein eingeräumt. Die Platzierung aller nicht gezeichneten Aktien an Investoren soll zu einem Zielpreis von 1,20 € pro Aktie erfolgen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Umsetzung der Schritte, die bereits am 17. Juli 2019 beschlossen wurde. Da das Unternehmen ankündigte, seine Finanzierungsstrategie dortzuführen, gehen wir davon aus, dass Altech im Nachgang die nicht bezogenen Anteile per bei institutionellen Investoren platzieren will. Erst vor wenigen Tagen hatte man bekannt gegeben, dass man hierzu eine Zusammenarbeit mit einer internationalen Investmentbank aus der Schweiz treffen konnte (mehr hier).

KfW und SMS federführend

Insgesamt werden etwas mehr als 400 Mio. US-Dollar für die HPA-Fabrik in Malaysia benötigt. 190 Mio. Dollar stammen dabei von einem bereits bewilligten Kredit der KfW Ipex-Bank aus Frankfurt. 90 Mio. Dollar sollen durch eine Mezzanine von der Macquarie Bank aus London bereitgestellt werden. Außerdem hat Altech Chemicals bereits 40 Mio. Dollar aufgebracht. Die restliche Finanzierung soll weitestgehend aus der Kapitalmaßnahme von Altech Advanced Materials kommen. Die Fabrik selbst wird mit deutschem Know how gebaut. Beauftragt wurde damit die SMS Gruppe aus Düsseldorf. Der Anlagenbauer wird die Fabrik schlüsselfertig aufstellen und garantiert sowohl die Menge als auch die Qualität des Materials. Somit besteht in dieser Hinsicht kein Risiko für AAM bzw. Altech Chemicals. Dass die SMS-Gruppe an ihre Fähigkeiten glaubt, unterstreicht ihr Engagement bei Altech Chemicals, denn dort ist man bereits einer der Großaktionäre. Unterdessen hat die Regierung in Malaysia die Steuervorteile für die HPA-Produktion bestätigt. Die Anlage wird als High Tech-Investment eingestuft. Somit entfallen die üblichen 24 Prozent an Gewinnsteuern für die Altech-Tochter. Laut Altech Chemicals besteht die Steuerfreiheit auf die Gewinne voraussichtlich für zehn Jahre, was den erwarteten Cashflow verbessert (mehr hier).