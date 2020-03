Wir haben zwei Szenarien für die Aktie ausgearbeitet. Zunächst also das Primärszenario, bei dem wir aktuell von einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 65% ausgehen.

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 65%

Derzeit sehen wir, dass sich unsere Primärerwartung durchsetzt und als nächstes Ziel sehen wir den Bereich von €49 - €34 für die Aktie. Im Klartext, wir gehen davon aus, dass sich der Abwärtstrend zunächst fortsetzen dürfte. Auch hier sehen wir den Titel in einer übergeordneten Bewegung langfristig deutlich höher. Sollte der Markt unter €34 rutschen, würde unser Alternativszenario in den Vordergrund rücken. Auch in diesem Szenario erwarten wir mittel- bis langfristig neue Allzeithochs.

Szenario 2 Alternativszenario // Chance: 35%

Sollte die BASF-Aktie unter der Marke von €34 notieren, würde dieses Szenario zur Primärerwartung, bei der die Aktie als Ziel den Bereich von €25 anlaufen dürfte. Das würde BASF sogar in eine noch bullischere Ausgangslage für einen langfristigen Anstieg bringen. Dieses Szenario ist im Chart als gestrichelte Linie hinterlegt.

FAZIT

Durch die aktuelle Korrektur präsentiert sich die Aktie des Chemiegiganten für einen langfristigen Einstieg als attraktiver Titel. Insbesondere für Dividendenjäger, die nach dem Motto, die Dividenden sind die neuen Sparzinsen, investieren, stellt sich BASF zu Notierungen unter €40 als hoch attraktiver Trade dar. In beiden hinterlegten Szenarien ist der imminente Trend zunächst abwärts. Als nächstes Ziel sehen wir bei den Ludwigshafenern die €48.

BASF hat langfristig sogar das Potenzial für eine Verdopplung.

