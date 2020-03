WTI Öl – Nachdem der Rohstoff sogar unser Ziel für Welle 3 in Grün bei $25 unterschritten hat, steht das nächste Ziel nun bei $21.60 und dann bei $19.55 an. Wir bleiben Short und werden denn Stopp für die Position seit $46.25 morgen deutlich nachziehen. Diese steht mittlerweile mit einem Kursgewinn von 50% satt im Plus.