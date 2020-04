Der Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf des Währungspaares AUD/USD offenbart einen schon seit längerer Zeit anhaltenden Abwärtstrend, dieser wurde durch den jüngsten Crash noch einmal verschärft und führte das Paar auf einen Wert von 0,5510 USD abwärts. Erst an dieser Stelle konnte sich der australische Dollar wieder sichtlich durchsetzen und in einem ersten Schritt an das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 0,61 USD zulegen. Die letzten Wochen über war eine volatile Seitwärtsbewegung in diesem Bereich zu erkennen, seit einigen Tagen herrscht aber wieder reger Kapitalzufluss in den australischen Dollar und stärkt die Währung gegenüber dem US-Dollar. Aus technischer Sicht fehlt jedoch in der laufenden Aufwärtsbewegung für eine dreiwellige Kursbewegung noch ein frisches Verlaufshoch, dass nun in Kürze aufgestellt werden könnte.

Greenback auf dem Rückzug

Ausgehend von einem frischen Verlaufshoch innerhalb der seit Mitte März bestehenden Erholungsbewegung könnte sogar ein Direktinvestment in Betracht gezogen werden. Ziele lassen sich kurzfristig an den Kursmarken von 0,6213, darüber an 0,6343 USD für das Währungspaar AUD/USD ableiten. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1U27 ließe sich beispielsweise aus dem Stand heraus eine Rendite von bis zu 62 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte die jüngsten Korrekturtiefs von 0,5980 USD allerdings noch nicht überschreiten. Sollte es zu einem Bruch dieses Niveaus kommen, läge eine erste Unterstützung bei 0,5870 USD vor. Geht es allerdings weiter abwärts, könnten sogar noch einmal die Märztiefs bei 0,5507 USD angesteuert werden. Der weitere Verlauf müsste dann erneut ausgewertet werden.