Es scheint so, als ob tatsächlich langsam etwas Bewegung in den Titel kommt. Die Quartalszahlen, die Aphria kürzlich vorlegte, waren nicht so schlecht und allemal besser als was viele Wettbewerber in den Büchern stehen haben. Dennoch wollen die Kanadier wegen der Covid-19-Krise keinen Ausblick für das gesamte Jahr abgeben. Positiv kann gewertet werden, dass sich der Cannabis-Produzent nun für eine Expansion in den deutschen Markt interessiert. Schauen wir uns also den Chart nochmals genauer an.

Primärszenario

Bislang konnte die Aktie die finale Unterstützung bei C$2.97 nutzen, um sich zu stabilisieren und eine Gegenbewegung von fast 80% auszubauen. Dies zeigt uns deutlich, was für ein Potenzial in diesem Titel steckt. Der Markt zeigt sich unter den derzeit an den Weltfinanzmärkten vorherrschenden Bedingungen immer noch überraschend belastbar.

Sollte sich die Aktie nun weiter stabilisieren und sich auch noch nach dem nächsten Rücksetzer über einer Marke von C$3.33 halten, dann werden wir hier anfangen, Alpha-Positionierungen zu hinterlegen. Wichtig bleibt nach wie vor, dass sich der Titel über C$2.97 hält, denn dies ist nach unserer Analyse die letzte Ausfahrt, bevor der Titel zum Penny Stock mutiert. Bisher konnte der Markt sich sprichwörtlich noch im letzten Moment vor diesem Schicksal retten.

Wir gehen davon aus, dass dieses Szenario eines hinterlegten Tiefs bei Kursen über C$3.33 und letztlich auch über C$2.97 erhalten bleibt. Die Bullen haben hier die Chance, in den nächsten Wochen einen Aufwärtsimpuls auszubauen. Das Ziel für die Aktie auf der Oberseite liegt dann erst einmal im Bereich von C$9.90 - $C10.38.

FAZIT

Bis jetzt konnte die letzte Ausfahrt im Bereich von C$2.97 noch genutzt werden, um den Markt abzufangen. Wenn es der Aktie gelingt, C$5.45 zu überschreiten, liegt uns ein erstes Zeichen für ein hinterlegtes Tief vor. Hält sich die Aktie nun über dem Bereich von C$3.33 und C$2.97, werden wir anfangen, weitere Alpha-Positionen zu hinterlegen. Wenn dies gelingt, liegt das nächste Ziel dann im Bereich von C$9.90 - $C10.38.

Auch bei Canopy und Emerald Health stehen Long Einstiege bevor.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Einschätzung zu allen Cannabis werten erhalten? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de