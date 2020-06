Der Zahlungsdienstleister Wirecard wird erneut von Hackerangriffen gegen Kritiker eingeholt. Die kanadische Forschungsgruppe CitizenLab berichtet in einer am Dienstag veröffentlichten Studie, Hacker hätten unter anderem gezielt Short-Seller und kritische Journalisten ins Visier genommen. Was den Autoren der Studie dabei auffiel: Viele der Betroffenen beschäftigten sich mit Wirecard.

Ein so genanntes “Hacker-For-Hire” (“Hacker zu mieten”) - Netzwerk namens “Deep Basin” soll mit personalisierten Phishing-Attacken versucht haben, Passwörter auszuspähen, berichtet die Financial Times (FT). Die Cyberattacken seien “mit hoher Wahrscheinlichkeit” über die indische Tech-Beratungsfirma BellTroX InfoTech abgewickelt worden.