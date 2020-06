Eine kleine Gruppe von Publikumsfonds und ETFs investiert bereits in Unternehmen, die Lösungen für die Wasserknappheit anbieten. Doch selbst „auf die Wasserindustrie ausgerichtete ETFs investieren eher in Unternehmen, die sich mit der Aufbereitung und Reinigung von Wasser sowie dessen Verteilung nur in Randgeschäftsfeldern befassen“, so Hasler. Trotzdem seien Wasser-ETFs als „defensive Beimischung zur Diversifizierung gut geeignet“, so die Meinung des Analysten.

wallstreet:online hat für seine Leser die besten in Deutschland zugelassen nachhaltigen Wasser-Aktien-Fonds und -EFTs zusammengestellt. Doch Achtung: nicht jeder Fonds oder ETF, der als nachhaltig beworben wird, ist es auch wirklich. Anleger sollten ganz genau hinschauen und überprüfen, ob der Fonds oder ETF ihren Nachhaltigkeitsansprüchen genügt. Schließlich gibt es keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit und bisher auch noch keine gesetzlichen Mindeststandards bei ESG-Finanzprodukten.

Die besten (nachhaltigen) Wasserfonds Name des Fonds ISIN Fondsvolumen 5-Jahres-Performance Parvest Aqua (C) LU1165135440 1.957 Mio. EUR +36,39 Prozent RobecoSAM Sustainable Water Fund LU0133061175 1.369 Mio. EUR +35,49 Prozent Pictet-Water-P EUR LU0104884860 5.606 Mio. EUR +34,87 Prozent Swisscanto (LU) EF Water Invest B LU0302976872 167 Mio. EUR +24,93 Prozent KBIGI Institutional Water Strategy IE00B2Q0L939 382 Mio. EUR +23,58 Prozent KBC ECO Fund Water BE0175478057 668 Mio. EUR +22,50 Prozent JSS Sustainable Equity - Water P LU0333595436 188 Mio. EUR +17,81 Prozent Tareno Global Water Solutions Fund LU0319773478 128 Mio. EUR + 17,18 Prozent ÖkoWorld Water For Life LU0332822492 30 Mio. EUR +10,18 Prozent KBC Eco Fund CSOB Water CZK BE0947250453 997 Mio. CZK +10,05 Prozent Reine Aktienfonds mit einer 5-Jahres-Performance von zehn Prozent und mehr; Sortierung nach Perfomance; ESG-Kriterien werden berücksichtigt; Quelle: nachhaltiges-investment.org; Stand: 25.06.2020;



Der Aktienfonds Tareno Global Water Solutions wird beispielsweise als nachhaltiger Wasserfonds beworben. Der Fonds ist aber auch in Aktien von Unternehmen investiert, die mit Öl, Kohle und Atomkraft Geld verdienen, berichtet ECOreporter, ein Magazin für Nachhaltige Geldanalgen. Sogenannte Ausschlusskriterien, auch Negativkriterien genannt, bieten Anlegern die Sicherheit, dass der Fonds nicht in bestimmte kontroverse Branchen wie z. B. die Waffenindustrie investiert ist.

Für besonders nachhaltig orientierte Anleger könnten deshalb womöglich die drei folgenden Wasserfonds interessant sein. Sie schließen mindestens Investments in fossile Energien, Kernkraft, Chlor- & Agrochemie (z. B. Biozide) sowie Waffen und Rüstungsgüter aus. Trotz dieser strikten Ausschlusskriterien konnte der „RobecoSAM Sustainable Water Fund“ dabei eine 5-Jahres-Performance von mehr als 35 Prozent erzielen.

Die besten und striktesten ESG-Wasserfonds:

Keine Waffen, Kern- und fossile Energie sowie Chlor- & Agrochemie Name des Fonds ISIN Fondsvolumen 5-Jahres-Performance RobecoSAM Sustainable Water Fund LU0133061175 1.369 Mio. EUR +35,49 Prozent Swisscanto (LU) EF Water Invest B LU0302976872 167 Mio. EUR +24,93 Prozent ÖkoWorld Water For Life LU0332822492 30 Mio. EUR +10,18 Prozent Reine Aktienfonds mit einer 5-Jahres-Performance von zehn Prozent und mehr; Sortierung nach Perfomance ; mindestens Ausschluss von Investments in Waffen / Rüstungsgüter, Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide), Kernenergie und Fossile Energien; ESG-Kriterien werden berücksichtigt; Quelle: nachhaltiges-investment.org; Stand: 25.06.2020



Für Anleger die auf (nachhaltige) Wasser-ETFs setzen möchten könnten sich die beiden ETFs anbieten.

Die besten (nachhaltigen) Wasser-ETFs Name des ETFs ISIN Fondsvermögen 5-Jahres-Performance iShares Global Water UCITS ETF IE00B1TXK627 1.208 Mio. EUR +38,10 Prozent Lyxor World Water UCITS ETF FR0010527275 620 Mio. EUR +35,59 Prozent ETFs mit einer 5-Jahres-Performance von zehn Prozent und mehr; Sortierung nach Perfomance ; ESG-Kriterien werden berücksichtigt; Quelle: nachhaltiges-investment.org; Stand: 25.06.2020



Autor: Ferdinand Hammer

