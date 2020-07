JP Morgan überlegte zuletzt, die Dividende zu kürzen, falls sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschärft. Allerdings gibt sich die Bank auch positiv gestimmt gegenüber der Entwicklung des Aktienmarktes für die zweite Jahreshälfte. Der Chart spricht eine recht eindeutige Sprache und unser Primärszenario dominiert die Erwartungen mit rund 80%.

Szenario 1 Primärszenario 80%

Die Aktie hat im Zielbereich das korrektive Hoch bei (B) (im Chart in Gelb) angelaufen und ist vor dem Widerstand von $119.33 gescheitert. Nun ist sie im Rückwärtsgang und läuft im vorgezeichneten Trend folgend auf ein neues Tief zu. Dies dürfte im Bereich von $75 zu finden sein. Hier haben also die Bären das Feld erst einmal für sich. Sollte es den Bullen jedoch gelingen, rechtzeitig einzugreifen und einige entscheidende Impulse zu geben, dann würde unsere Alternative zur primären Erwartung. Hierfür müssen wir aber mindestens das letzte Zwischenhoch impulsiv überschreiten.

Szenario 2 Alternativszenario 20%

Wenn die Aktie aus dem gegenwärtigen Abwärtstrend nach oben ausbricht und einige Hürden nimmt, die sich ihr in den Weg stellen, kann sie nochmals den Ansturm auf den Widerstand von $119.33 versuchen. Hier würde mit Unterstützung der Bullen ein Ausbruch gelingen und danach wäre der Weg zu Notierungen von $140 frei.

FAZIT

Der Chart ist noch nicht aufgeräumt. Hier hat es einige Unsicherheiten drin, doch die primäre Erwartung ist die, dass wir zunächst einen weiteren Abverkauf der Aktie erleben werden. Der Titel wird wohl noch auf ein neues Tief in der Region von $75 gedrückt. Nur mit viel Glück können hier die Bullen das Blatt noch drehen und den Titel nochmals in die Höhe schleudern. Dabei muss die Aktie so viel Dynamik entwickeln, dass auch die Hürde von $119.33 genommen werden kann. Danach stünde einem Anstieg bis in die Region von $140 kein nennenswerter Widerstand entgegen.

