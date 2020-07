DE30: Angriff auf 13.000 Punkte gescheitert, Kurs zieht sich zurück

++ Aktien fallen nach gemischten Daten aus China ++ DE30 zieht sich nach gescheitertem Angriff auf 13.000 Punkte zurück ++ Oberste Rechnungskontrollbehörde will BaFin und Finanzministerium prüfen ++



Die Aktien in Europa werden am Donnerstag tiefer gehandelt. Die BIP-Daten für das zweite Quartal aus China zeigten, dass die chinesische Wirtschaft im Jahresvergleich wieder auf Wachstumskurs ist. Die monatlichen Produktions- und Einzelhandelsdaten für Juni zeigten jedoch, dass sich zwar die Angebotsseite erholte, die Nachfrage jedoch unter dem Vorjahresniveau bleibt. Die US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) und der Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr) sind die Ereignisse, die es heute zu beobachten gilt.



ORKB will BaFin und Finanzministerium prüfen

Die Oberste Rechnungskontrollbehörde (ORKB) wird eine Untersuchung gegen die BaFin sowie gegen das Finanzministerium einleiten. Ursache sei der Wirecard-Skandal, hieß es in einem Spiegel-Interview mit dem Chef der Obersten Rechnungskontrollbehörde. Die ORKB wird der Frage nachgehen, warum die BaFin Beweise für das Fehlverhalten von Wirecard ignoriert hat. Darüber hinaus wird die ORKB auch untersuchen, wie die Bafin und das Finanzministerium auf die Hinweise auf Bilanzfälschungen bei Wirecard reagiert haben.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich gestern und bildete unter der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke ein Hoch aus Der Index kehrte danach zu den vorherigen Hochs zurück und wird weiterhin innerhalb der Kurszone unter 12.835 Punkten gehandelt. Sollte es den Bären gelingen, den DE30 unter diesen Bereich zu bringen, könnte eine Vertiefung der Abwärtsbewegung in Aussicht gestellt werden, wobei das Swing-Level von 12.650 Punkten das erste Ziel sein könnte. Beachten Sie, dass die 200-Stunden-Linie (violette Linie) im gleichen Bereich verläuft. Der heutige Zinsentscheid der EZB dürfte für Aktien ein Nicht-Ereignis sein, da allgemein erwartet wird, dass die Notenbank in Wartehaltung verbleibt. Allerdings könnten die US-Einzelhandelsdaten für die Aktienmärkte eine treibende Kraft sein, zumal sie zur gleichen Zeit veröffentlicht werden, zu der Christine Lagarde ihre Pressekonferenz nach der Sitzung beginnt. Der 13.000-Punkte-Bereich ist der erste Widerstand, den es zu beobachten gilt, sollten wir eine Erholung von den anfänglichen Rückgängen sehen.

DE30-Mitglieder um 11:15 Uhr. Quelle: Bloomberg

Der Verband der Europäischen Automobilhersteller hat heute um 8:00 Uhr die neuesten Daten zum europäischen Automobilmarkt veröffentlicht. Die Autozulassungen in den 27 EU-Ländern fielen im Juni um 22,3% im Jahresvergleich auf 0,95 Millionen Einheiten. Volkswagen (VOW3.DE) verzeichnete einen Rückgang seiner Autoverkäufe um 25,9%, wobei die größten Rückgänge bei den Marken Volkswagen und Seat zu verzeichnen waren. Die Verkäufe von BMW (BMW.DE) fielen um 26,3% im Jahresvergleich. Daimler (DAI.DE) verzeichnete mit 19,2% den geringsten Rückgang. Während Mercedes einen Rückgang von 11,6% verzeichnete, ging der Absatz von Smart um 83% zurück.

Einem Bericht der Financial Times zufolge hat sich Markus Braun, der ehemalige CEO von Wirecard (WDI.DE), 35 Millionen EUR von der Wirecard Bank geliehen. Während das Darlehen Mitte März von Braun vollständig zurückgezahlt wurde, wurde die Frage aufgeworfen, ob der Zahlungsdienstleister die Regulierungsbehörde über das Darlehen hätte informieren sollen. Darüber hinaus behauptet die Financial Times, dass Mitglieder des Aufsichtsrats von Wirecard erst nach der Auszahlung des Kredits an Braun über diesen informiert wurden. Der Bericht übt heute einen gewissen Druck auf die Wirecard-Aktie aus, da er auf eine weitere fragwürdige Praxis des Unternehmens hinweist.

Daimler (DAI.DE) hat gestern die Obergrenze seiner jüngsten Handelsspanne erreicht. Die Aktie scheint damit zu kämpfen, diese zu durchbrechen, sodass sich das Risiko eines Rückgangs erhöht. In einem solchen Szenario könnte die untere Grenze der Spanne bei 35 EUR das erste Ziel sein. Quelle: xStation 5



