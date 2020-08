Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, Covestro, BASF, Daimler, Microsoft, AMD, Munich Re, Silber

eigentlich ist der saisonale Verlauf eine Orientierung, wann Chancen oder Risiken zunehmen. Die alte Börsenweisheit "Sell in may and go away – but remember come back in september" weist darauf hin, dass in den Sommermonaten generell mit einem Abschwung zu rechnen ist. Erst danach schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung. Es zeigt sich aber, dass August und September die mit Abstand schwächsten Börsenmonate sind.

Steht damit nun eine erneute Korrektur vor der Tür? Insgesamt sollte man sich nie auf nur einen Signalgeber verlassen. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, die Kurse an den Börsen zu analysieren. Dabei gilt es, Zusammenhänge zu erkennen. Damit lässt sich dann im Laufe der Zeit eine Art „Handelssystem“ schaffen, das sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt. Diese müssen nicht immer zum gleichen Ergebnis kommen.