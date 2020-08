DE30 zieht sich vom Widerstand bei 12.750 Punkten zurück

+++ ​​​​​​Deutsche Industrieaufträge steigen im Juni an +++ Der DE30 scheitert zum dritten Mal am Widerstand bei 12.750 Punkten +++ Umsatzberichte von Merck, Lufthansa und Siemens +++

Die Aktien in Europa handeln heute tiefer. Dank der soliden Daten zu den Industrieaufträgen im Juni änderte sich heute wenig an den Werten des DE30s. Die einzigen nennenswerten Daten sind die Daten zu den Arbeitslosenanträge in den USA, die am heutigen Tag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Bisher haben die Märkte den Stillstand bei den US-Konjunkturgesprächen ignoriert, doch mit dem sich nähernden Wochenende könnten mangelnde Fortschritte die Stimmung belasten.

Die Daten der deutschen Industrieaufträge für Juni wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht. Reading zeigte einen Anstieg von 27,9% im Monatsvergleich, während Ökonomen einen Anstieg von 10,1% im Monatsvergleich erwarteten. Die Zahl der Inlandsaufträge wuchs schneller als die Zahl der Auslandsaufträge. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Auftragseingänge in der Automobilindustrie im Monatsvergleich um 66,5% gestiegen sind. Es ist jedoch zu beachten, dass die Auftragslage niedrig war und die Automobilaufträge immer noch 12% unter dem Niveau vom Februar liegen.

Der erneute Versuch vom DE30, die Widerstandszone bei 12.750 Punkten zu testen, schlug fehl. Sollte sich der Rückzug fortsetzen, wird eine Untergrenze der jüngsten Handelsspanne bei 12.560 Punkten das Niveau sein, das es zu beobachten gilt. Quelle: xStation 5

Merck (MRK.DE) meldete für das zweite Quartal Nettoeinnahmen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 3,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das angepasste EBITDA sank gegenüber dem Vorjahr um 23,5% auf 1,07 Milliarden Euro, während der Gewinn nach Steuern mit 289 Millionen Euro um 38,6% niedriger ausfiel. Für das Gesamtjahr wird ein Rückgang des Nettoumsatzes zwischen 16,9 und 17,7 Milliarden Euro und ein angepasstes EBITDA im Bereich von 4,45 bis 4,85 Milliarden Euro erwartet.

Die Deutsche Lufthansa (LHA.DE) hat im zweiten Quartal auf Konzernebene einen Nettoverlust von 1,5 Milliarden Euro gemeldet. Der angepasste EBIT-Verlust belief sich auf 1,7 Milliarden Euro, obwohl das Unternehmen die betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 59% reduziert hat. Der Frachtbereich der Lufthansa übertraf jedoch mit 299 Millionen Euro den Verlust von 9 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Einnahmen gingen gegenüber dem Vorjahr um 80% von 9,6 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro zurück.

Siemens (SIE.DE) meldete für das Geschäftsjahr Q3 2020 (Kalenderjahr Q2) einen Umsatz von 13.941 Milliarden Euro. Dies bedeutete einen Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr. Das angepasste EBITA stieg jedoch gegenüber dem Vorjahr um 8% auf 1,792 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss lag mit 535 Millionen Euro um 53% unter dem Vorjahreswert und das Ergebnis je Aktie bei 0,67 Euro (1,28 Euro im Vorjahr). Das Unternehmen meldete einen massiven Anstieg des Free Cash Flow von 434 Millionen Euro auf 2,46 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr hielt das Unternehmen an der Prognose eines moderaten Umsatzrückgangs fest.

DE30-Mitglieder um 11:41 Uhr. Quelle: Bloomberg

