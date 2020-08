Immer mehr Analysten erwärmen sich für die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten, der inzwischen zu den Branchenführern zählt. Wir haben unsere Szenarien für die Aktie aktualisiert.

Szenario 1 Primärszenario 65%

Die Geduldsprobe geht weiter. Die Aktie hängt weiterhin unentschlossen im Bereich zwischen C$ 7.18 und C$5.45 fest. Ein Impuls, der den Titel endlich nach oben hätte bringen können, blieb erneut aus. Wir müssen momentan primär davon ausgehen, dass die Aktie ihr korrektives Tief in ii (im Chart in Gelb) an der Unterstützung von C$5.45 hinterlegt hat. Das Fundament für einen Anstieg wäre damit also gelegt. Zum Abschluss der aktuellen Welle wäre ein nachhaltiger Ausbruch nach oben nun die zwingend notwendige Entwicklung. Wir sind gespannt, wie lange unsere Geduld hier noch strapaziert wird. Unser alternatives Szenario ist damit ebenfalls noch im Rennen.

Szenario 2 Alternativszenario 35%

Sollte die Aktie ihr korrektives Tief in alt. [ii] (im Chart in Lila) erst noch hinterlegen müssen, würde dies zunächst einen weiteren Rückfall bis auf die Unterstützung von C$ 4.50 bedeuten. Doch auch dann wäre die Bereinigung zum einen abgeschlossen und zum anderen wäre eine solide Basis für einen Beginn der aufsteigenden Welle gelegt. Einen tieferen Rückfall als bis zur Marke von C$ 4.50 erwarten wir in dieser Variante nicht. Im Zweifelsfall würde auch die Unterstützung bei C$ 3.95 einen weiteren Rückfall bremsen. Wenn die Aktie dann nach oben durchstarten sollte, könnte ein Anstieg bis in die Region von C$12.37 möglich sein.

FAZIT

Die Aktie versteht es, an unseren Nerven zu zerren. Doch auch wenn der Titel einen unentschlossenen Eindruck macht, die Formation lässt hier wenig Zweifel zu und damit ist die primäre Richtung der nächsten Entwicklung vorgegeben. Mit oder ohne Umweg, wie es unser alternatives Szenario vorsieht, sollte der Titel nun aus der Lethargie erwachen und mit einem Impuls nach oben abdriften. Der Platz wäre da und die bereits einmal gezeigte Dynamik müsste sich hier nur wiederholen. Auch wenn die Situation grundsätzlich auf einen positiven Ausgang zusteuert, darf nicht übersehen werden, dass die Absturzrisiken für den Titel zunehmen, je länger der gegenwärtige Zustand anhält.

Beide Varianten liegen nahe beisammen und die Entscheidung dürfte entsprechend knapp ausfallen und bald zustande kommen!

