EMX Royalty mit neuem Gold-Deal in Norwegen

EMX Royalty meldet eine neue Transaktion. Zwei Goldprojekte in Norwegen wurden an Sienna Resources optioniert und werden Teil einer bereits bestehenden Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.

EMX Royalty (3,75 CAD, 2,36 Euro; CA36873J1075) und Sienna Resources trafen im Jahr 2017 eine Optionsvereinbarung bezüglich des Nickel-Kupfer-Kobalt-Platinmetall-Projekts Slättberg in Südschweden. Nun sind noch zwei Goldprojekte von EMX in Norwegen Gegenstand der Vereinbarung geworden.

Veroptionierung vom zwei Goldprojekten

Sienna Resources kann innerhalb von zwei Jahren die zwei Goldprojekte Bleka und Vekselmyr von EMX im Süden Norwegens erwerben. EMX erhält dafür Bar- und Aktienzahlungen sowie eine NSR-Gebühr von 3 Prozent. Sienna verpflichtet sich zudem zu Arbeitsverpflichtungen. Damit hat EMX gemäß seiner Geschäftsstrategie einen weiteren Deal unter Dach und Fach gebracht und kommt zu gegebener Zeit in den Genuss von Lizenzgebühren.

Bleka und Vekselmyr

Bleka ist eine ehemals Gold produzierende Liegenschaft. EMX hat das Potenzial von Projekten im hohen Norden früh erkannt. Die beiden nun veroptionierten Projekte liegen in einem Grünsteingürtel, der noch wenig beziehungsweise gar nicht exploriert wurde. Bleka wurde im Jahr 1880 entdeckt. Der Goldabbau dauerte dort bis zum Jahr 1940. Durchschnittlich sollen je Tonne Gestein 36 Gramm Gold enthalten gewesen sein. Vekselmyr, soviel ist bekannt, enthält eine Goldmineralisierung und liegt in der Nähe. Die Partner werden unverzüglich mit den Arbeiten beginnen, historische Daten untersuchen und moderne geologische Methoden bei der Erkundung anwenden.

Die Partnerschaft zwischen EMX und Sienna Resources

Nicht nur bei den Batteriemetall-Projekten Slättberg und Kuusamo in Schweden und Finnland, sondern jetzt auch bei den beiden Goldprojekten in Norwegen dürfte die Zusammenarbeit für beide gewinnbringend sein. Sienna Resources wird die Exploration finanzieren und die Projekte voranbringen. Und EMX hat sich durch das frühe Engagement in den nordischen Ländern weitere Lizenzgebühren und Anteile an Sienna Resources gesichert.