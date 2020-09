Marktausblick: Ein Blick auf Tesla und Apple

++ Die Stars der Tech-Rallye schwächeln ++ Apple erwartet starke Nachfrage nach seinem 5G-iPhone ++ Einer der Hauptaktionäre von Tesla reduziert seinen Anteil ++ Ankündigung der Aufnahme von Tesla in den S&P 500 könnte innerhalb weniger Tage erfolgen ++ Nasdaq legt trotz Tesla- und Apple-Schwäche zu ++

Der US-Technologiesektor steigt weiter, aber eine gewisse Schwäche konnte bei den Treibern der laufenden Rallye - Apple und Tesla - festgestellt werden. Beide Aktien verbuchten am Montag während der ersten Börsensitzung nach dem Split starke Gewinne, hatten aber in den folgenden Tagen Probleme. In unserem Börsenkommentar werfen wir einen Blick auf die jüngsten Nachrichten zu beiden Aktien.

Nach der beeindruckenden Rallye übertraf die Marktkapitalisierung von Apple die Marktkapitalisierung aller Unternehmen im Russell 2000. Quelle: Bloomberg, XTB

Apple hat nach dem durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Rückgang eine starke Rallye erlebt. Die Aktie erholte sich nicht nur vollständig von dem oben erwähnten Rückgang, sondern erholte sich auch um 150% gegenüber dem Tiefstand vom März. Der hohe Kurs ermutigte Apple zu einem Aktiensplit, und der Markt belohnte diesen Schritt am Montag mit einem Gewinn von 4,2%. Zu diesen Gewinnen kamen die Aktien später hinzu, und ihre Kapitalisierung überstieg am Dienstag die Kapitalisierung aller Aktien im Russell 2000.

Apple stieg am Dienstag nach Berichten, die besagen, dass das Unternehmen seine Lieferanten aufgefordert habe, 75 Millionen 5G-iPhones für später in diesem Jahr zu produzieren. Die Nachrichten signalisierten, dass der US-Technologiekonzern nicht mit einem Rückgang der Nachfrage rechnet. Allerdings könnte die jüngste Schwäche auf die allgemeinen Gewinnmitnahmen und in geringerem Maße auf die Nachrichten im Zusammenhang mit der EU-Tech-Steuer zurückgeführt werden. Die fundamentalen Aussichten bleiben intakt.

Apple startete den gestrigen Handel mit einer großen bullischen Kurslücke, beendete den Handel jedoch letztendlich mit einem tieferen Kurs. Solange die Aktie jedoch über der Untergrenze der Overbalance-Struktur bei 127 Dollar liegt, bleiben die Bullen im Vorteil und der Aufwärtstrend wird beibehalten. Quelle: xStation 5

Tesla gewann während der ersten Sitzung nach dem Split sogar noch mehr als Apple. Die Aktie schloss am Montag 12,5% höher, begann aber am Dienstag zu fallen. Anders als im Fall von Apple gab es jedoch einen eindeutig negativen Katalysator hinter dem Rückgang. Tesla kündigte an, dass es neue Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar „am Markt" anbieten werde. Während im Falle des Aktiensplits die Investoren das Recht auf den gleichen Anteil an den Gewinnen behalten (einfach auf größere Aktienmengen aufgeteilt), verwässern neue Aktienangebote den Besitz. Die Tesla-Aktien wurden zu einem Zeitpunkt der Sitzung am Mittwoch sogar um 15% tiefer gehandelt, nachdem die britische Investmentfirma Baillie Gifford erklärte, sie habe ihre Beteiligung an dem Unternehmen von 7,67 auf 4,25% reduziert.

Der Aktienkurs von Tesla (TSLA.US) brach gestern ein, schaffte es aber, sich vom Tagestief zu entfernen. Allerdings notiert die Aktie heute im vorbörslichen Handel 6 bis 7% tiefer. Die wichtigste Unterstützung finden Sie bei 414 Dollar. Quelle: xStation 5

Allerdings werden die Tesla-Aktien gegen Ende der Woche und zu Beginn der nächsten Woche unter Beobachtung stehen, da spekuliert wird, dass die Aufnahme von Tesla in den S&P 500 angekündigt werden könnte. Der S&P 500 wurde normalerweise Mitte September neu gewichtet, wobei die Ankündigung zwei Wochen früher erfolgte. Daher kann die Ankündigung am Freitag, dem 4. September, nicht ausgeschlossen werden. Die Ankündigung könnte eine zusätzliche Nachfrage nach Tesla-Aktien von Indexfonds und ETFs auslösen, da diese ihre Portfolios anpassen werden, um die allgemeine Performance besser widerzuspiegeln.

Trotz der gemischten Performance der wichtigsten Mitglieder - Apple und Tesla - konnte die Nasdaq (US100) gestern mit einem weiteren Rekordhoch abschließen. Heute ist eine gewisse Schwäche zu erkennen, aber angesichts des jüngsten starken Anstiegs sollte dies nicht als Warnzeichen gesehen werden. Die Probleme könnten beginnen, sobald die Aktie unter die psychologische Grenze von 12.000 Punkten fällt, die auch die Untergrenze der Overbalance-Struktur markiert. Quelle: xStation 5



