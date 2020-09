NatGas – Nach dem der Rohstoff das Ziel für die laufende Aufwärtsbewegung angelaufen ist, sehen wir NatGas nach wie vor in einer Abwärtsbewegung in Welle 4. Deren Idealziel liegt zwar im Bereich von $2.30 allerdings bauen sich wellen des vierten grades auch oftmals seitlich ab, was wir auch in diesem Fall mit einplanen müssen. Anschließend gehen wir von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus und sehen NatGas den Bereich von $3.00 und höher anlaufen.