Dass Wasserstoff ein Trend der Zukunft ist, dürfte mittlerweile jedem klar sein. Schon seit längerer Zeit wird Wasserstoff in der Industrie als Energieträger verwendet. In der nächsten Phase gilt es den reinen Wasserstoff in geeigneten Anwendungen massentauglich zu machen. Wasserstoff bietet großes Potenzial für die Mobilitätswende. Weg vom Öl, hin zu sauberen Autos - wenn es gelingt Fahrzeugantriebe und saubere Energiegewinnung herzustellen.

Ein Unternehmen, dass sich mit dieser Wasserstofftechnologie beschäftigt ist der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power. Nicht nur technologisch und produktspezifisch sind solche Firmen für die Zukunft interessant, sondern auch an der Börse sind diese Unternehmen zu einem heißen Thema geworden. Die Aktien von z. B. Ballard Power konnten im Zuge dieser Euphoriewelle in den vergangen vier Jahren um insgesamt 1923 % zulegen. Eine atemberaubende Performance.

Tesla ist ein großes Vorbild und der Erfolg - könnte er repliziert werden - würde Ballard in die Hände spielen. Diese Nachricht hat Ballard-Aktionären aber zunächst einen Dämpfer versetzt. Worum es sich dabei handelt und wie es um die weiteren Aussichten bei Ballard Power steht erfahren Sie in unserer kompletten Analyse unter diesem Link.