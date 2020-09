DE30 gibt anfängliche Gewinne ab und testet erneut die 12.700-Punkte-Marke

++ Indizes fallen nach US-Präsidentschaftsdebatte ++ DE30 kann nach Abpraller die 12.800-Punkte-Marke nicht zurückgewinnen ++ Covestro (1COV.DE) kündigte eine Übernahme in Höhe von 1,6 Milliarden Euro an ++



Nach der chaotischen Präsidentschaftsdebatte in den Vereinigten Staaten begannen die europäischen Indizes den heutigen Handel mit einem Rückgang. Die Debatte war chaotisch und ohne Substanz - die Kandidaten unterbrachen und beleidigten sich ständig gegenseitig. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Biden-Trump-Showdown ist, dass die Wahlen jetzt noch umkämpfter sein könnten und dass es einige Probleme mit der Akzeptanz der Ergebnisse geben könnte. Die Märkte mögen eine solche Unsicherheit nicht, und dies spiegelt sich in dem heutigen Rückzug wider.

Quelle: xStation 5

Der DE30 zog sich über Nacht zurück, da das Chaos während der US-Präsidentschaftsdebatte die Investoren erschreckte. Die Abwärtsbewegung wurde vor der Eröffnung der europäischen Sitzung in der Nähe der 12.665-Punkte-Marke gestoppt (Fibonacci-Retracement von 61,8%). Der anschließende Aufschwung brachte den Index jedoch nicht über die 12.800-Punkte-Marke zurück, und eine erneute Verkaufswelle setzte ein. Bemerkenswert ist, dass der DE30, nachdem er gestern Morgen bei 12.900 Punkten sein Hoch erreicht hatte, ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief ausbildete, was darauf hindeutet, dass der Rückgang länger andauern könnte. Die Reaktion auf die oben erwähnte Unterstützung bei 12.665 Punkten wird entscheidend sein, da ein Unterschreiten dieser Unterstützung den Weg für einen Test des Fibonacci-Retracements von 78,6% bei 12.500 Punkten ebnen würde. Der ADP-Beschäftigungsbericht ist ein potentielles Risikoereignis, aber angesichts seiner schlechten Erfolgsbilanz in der Post-Corona-Zeit könnten die Märkte über einen Wert hinausblicken, der erheblich von den Erwartungen abweicht.

DE30-Übersicht 11:16 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Covestro (1COV.DE) brach heute aufgrund der M&A-Nachrichten ein. Der Kunststoffhersteller wird das Harzgeschäft von der niederländischen Royal DSM für 1,6 Milliarden Euro übernehmen. Die Übernahme wird den Umsatz um rund 1 Milliarde Euro und den Gewinn um rund 140 Millionen Euro steigern. Der Kauf wird mit Barmitteln, Fremdkapital und neuem Eigenkapital finanziert. Das Aktienangebot soll sich auf 450 Millionen Euro belaufen.

Medienberichten zufolge wird die Lufthansa (LHA.DE) rund 700 Pilotenschüler aus ihren Verträgen entlassen, ohne eine Rückzahlung der Ausbildungskosten zu verlangen. Die Entscheidung fällt, weil ein Einbruch im Luftverkehr es unwahrscheinlich macht, dass die Fluggesellschaft in den kommenden Jahren neue Piloten braucht. Die Ausbildungskosten werden von den Piloten in der Regel einige Jahre nach Abschluss der Flugschule zurückgezahlt. Die Kosten für die Ausbildung eines Piloten liegen zwischen 60 und 80 Tausend Euro.

Merck (MRK.DE) sagte, es werde eine Rückstellung im Zusammenhang mit dem Urteil des Patentgerichts aufheben, nachdem ein US-Richter zugunsten des deutschen Unternehmens entschieden habe. Die Rückstellungen, die aufgelöst werden sollen, belaufen sich auf 365 Millionen Euro.

Covestro (1COV.DE) zog sich nach der M&A-Ankündigung aus der Kurszone um die 46,50 Euro zurück. Die Aktie ist im Tagesverlauf um mehr als 6% gefallen und könnte auf die langfristige Unterstützung im Bereich von 41,35 EUR stoßen. Sollte sie diese durchbrechen, würde sich die Aufmerksamkeit auf die 38-Euro-Marke verlagern. Quelle: xStation 5



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.