Die großen US-Techwerte standen in den vergangenen Wochen mächtig unter Druck. Nun kommt durch die Corona-Infektion des US-Präsidenten Trump noch mehr Unsicherheit in den Markt. Dennoch will sich Softwaregigant Microsoft nicht von seinem zuletzt erfolgreichen Weg abbringen lassen und mehr Hardware produzieren. Die Aktie gewinnt an Dynamik.

Microsoft verschärft seinen Wettbewerb mit Apple & Co und will mit einer günstigeren Rechnervariante in den Schulmarkt vordringen. Der Software-Konzern, der immer öfter auch Hardware produziert, kündigte eine neue Generation seiner Surface-Computer an. Bislang stellte Microsoft vor allem teure Surface-Varianten für Geschäftsleute her, die gut 2.000 Dollar kosten können. Das neue Surface Laptop Go ist mit einem Preis von 613 Euro inklusive Mehrwertsteuer das bislang preisgünstigste Surface Laptop.

Es enthält einen Intel - Core-5-Zentralprozessor der 10. Generation, eine geräumige Tastatur und einen 12,4 Zoll Berührungsbildschirm. Die 720-Pixel-Frontkamera soll hoch auflösende Bilder in der Videokonferenz ermöglichen. Als Akkulaufzeit werden bis zu 13 Stunden versprochen.

Am Speicher jedoch wurde bei der Einsteigerversion gespart. Die 64 GB finden sich in einem eMMC-Speicher und nicht auf einer Festplatte. Da die Speicherchips auf dem Motherboard verlötet sind, kann die Festplatte, wenn sie kaputt geht, nicht einfach ausgetauscht werden. Erst ab einem Volumen mit 128 oder 256 GB Speicherplatz gibt es SSD-Platten.

Microsoft-Aktie nimmt Anlauf

Die Aktie von Microsoft konnte sich dem allgemeinen Druck am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen nicht entziehen. In der Spitze verlor der Titel mehr als zehn Prozent, tendierte aber insgesamt eher seitwärts. Die 200-Tagelinie (rot) ist weiterhin nach oben gerichtet und nun dreht auch der MACD (Momentum) wieder nach oben, was aus charttechnischer Sicht eine Unterstützung bietet. Die nächste Hürde ist der Widerstand bei 217 Dollar, als Unterstützung dient die untere Begrenzung bei 196 Dollar.