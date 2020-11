Morgenticker (17.11.2020)

- Die US-Indizes verbuchten gestern starke Gewinne aufgrund der Impfstoff-Nachrichten von Moderna. Der S&P 500 schloss 1,16% höher, der Dow Jones legte um 1,60% zu und die Nasdaq stieg um 0,80%. Der Russell 2000 gewann 2,14% an Wert.



- Die Aktien in Asien werden gemischt gehandelt. Der S&P/ASX 200 und der Nikkei steigen, während der Kospi und die Indizes aus China fallen.



- Die DE30-Futures deuten auf eine tiefere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.



_ Laut „The Sun” teilte der britische Brexit-Unterhändler Frost Boris Johnson mit, dass ein Handelsabkommen mit der EU Anfang nächster Woche angekündigt werden könnte.



- In Österreich beginnt heute der dreiwöchige nationale Lockdown. In Iowa wurde eine Maskenpflicht angekündigt. Schottland könnte im Laufe des Tages neue Einschränkungen bekannt geben.



- Pfizer plant, in vier US-Bundesstaaten ein Programm zur Immunisierung zu starten. Das Programm dient der Vorbereitung des Planungs-, Einsatz- und Verwaltungsprozesses.



- Laut US-Medien zog Trump letzte Woche einen Militärschlag gegen iranische Nuklearanlagen in Erwägung, aber seine Berater erklärten ihm, dass dies einen großen Konflikt in der Region riskiere.



- Tesla wird vor der Sitzung an der Wall Street am 21. Dezember in den S&P 500-Index aufgenommen.



- Die Öl- und Agrarrohstoffpreise steigen. Die Edelmetalle ziehen sich zurück, wobei Palladium und Platin underperformen.



- Das GBP und der JPY sind die sich am stärksten bewegenden Hauptwährungen, während der USD und der AUD am stärksten zurückbleiben. Die Handelsspannen sind jedoch eng.

Pandemie-Situation. Quelle: Worldometers, XTB



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.