Übergeordnet herrscht bei Siemens Healthineers ein klarer Aufwärtstrend, dieser reichte bis Anfang des Jahres auf 45,00 Euro aufwärts. Nach dem kleinen Corona-Crash auf 28,50 Euro im Frühjahr konnte das Papier im Mai sogar einen Wertzuwachs auf 47,26 Euro verzeichnen. Doch die letzten Monate über tendierte die Aktie wieder abwärts und fand erst im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 35,57 Euro einen tragfähigen Boden vor. Seitdem läuft der Wert wieder aufwärts, weitere Gewinne an den übergeordneten Abwärtstrend könnten bei einem nachhaltigen Ausbruch über den EMA 50 nun folgen.

Knackpunkt EMA 50

Gelingt es auf Wochenschlusskursbasis den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 39,28 Euro nachhaltig zu überwinden, könnte die Siemens Healthineers-Aktie weiter in den Bereich von 40,00 Euro, darüber sogar bis grob 42,00 Euro zulegen. Wer sich an ein Long-Investment herantraut, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 9,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB7FH4 zurückgreifen. Ein Kursrücksetzer unter 38,96 Euro per Wochenschluss würde allerdings die gute Ausgangslage deutlich verschlechtern, Abgaben auf 38,34 Euro müssten in diesem Fall einkalkuliert werden. Darunter findet das Papier an seinem kurzfristigen Aufwärtstrend sowie der Kursmarke von 37,20 Euro eine weitere Unterstützung vor.