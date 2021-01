Ready Set Gold: Top-Goldexplorer heute mit IPO

Spannender Börsengang - Hohe Goldressource - Neue Bohrungen kurz vor Beginn

Wenn Sie zuletzt die sensationelle Performance bei den Gold- und Silberaktien nur von der Seitenlinie beobachtet haben, und beispielsweise die +200% Gewinn die wir in den letzten 12 Monaten mit Teranga Gold (TSX: TGZ) erzielten, verpasst haben, dann könnte der heutige Börsengang (IPO) eines brandneuen Goldexplorers aus Kanada für Sie interessant sein. READY SET GOLD (CSE: RDY / WKN: A2QJSH) wird heute an der kanadischen Börse CSE um 15:30 Uhr deutscher Zeit sein Debut feiern. In den letzten Monaten vor dem Börsengang hat man sich gleich drei vielversprechende Goldprojekte im Nordwesten von Ontario, Kanada gesichert. Lt. dem Fraser Institut einer der attraktivsten und sichersten Regionen für den Bergbau. Zahlreiche bekannte Majors wie Newmont oder Barrick haben sich hier niedergelassen und produzieren seit Jahren profitabel Gold und Silber. Mit rund 3 Mio. CAD ist die Kasse direkt zum Börsenstart gut gefüllt, denn ein 3.000m Bohrprogramm soll jetzt im Januar/Februar auf dem Flaggschiffprojekt starten. Doch nun der Reihe nach:



Aktie: Ready Set Gold

ISIN: CA7557541082

WKN: A2QJSH

Symbol Kanada: RDY (Kanada CSE)



HIGHLIGHTS:

• Bereits nachgewiesene Ressourcen gemäß NI 43-101 von 1,215 Mio. oz Gold mit 0,91 g/t Gold



• Weltklasse Bohrergebnisse wie z.B. 149,5m mit 3,21 g/t Gold aber einer Tiefe von 2,50m im Bohrloch WB-11-11



• Neues Bohrprogramm über 3.000m soll noch im Januar starten



• Einer der größten Grundbesitzer im geschichtsträchtigen Hemlo-Schreiber Gesteinsgürtel in Ontario, Kanada



• Cashposition von 3 Mio. CAD – mehr als ausreichend für das geplante Bohrprogramm



• Bewertung von ca. 14 USD je Unze Gold im Boden – Peer Group Durchschnitt liegt bei 99 USD/oz Gold. Damit erhebliches Upside-Potential



• Major Barrick Gold (mit derzeit nicht ausgelasteter 12.000 tpd Verarbeitungsanlage!) in unmittelbarer Umgebung



• Arbeiten auf allen drei Projekten geplant – Newsflow inklusive Bohrergebnisse zu erwarten



• Weniger als 50% aller Aktien im Free Float



READY SET GOLD (CSE: RDY / WKN: A2QJSH) konzentriert sich auf Gold- und Silberexploration in Ontario, Kanada, und hat im Rahmen seines Börsengangs 2,8 Mio. CAD frische Mittel zu einem Kurs von 0,60 CAD (kanadische Dollar) je Aktie eingesammelt.



Northshore Gold Projekt

Auf seinem Flaggschiffprojekt Northshore Gold (100% im Besitz) wurden bislang gemäß NI 43-101 insgesamt 1,215 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Die durchschnittlichen Goldgehalte liegen dabei bei hohen 0,91 g/t Gold. Die Ressource basiert auf insgesamt 13.777 Bodenproben, 100 Bohrlöchern bzw. 19.448m an niedergebrachten Bohrungen. Bereits im Januar 2021 soll ein neues 3.000m Bohrprogramm aufgelegt werden. News dazu sollten bald folgen!



Northshore Gold Projekt inkl. der Afric Zone – Quelle: Ready Set Gold



Wie in der oberen Abbildung zu erkennen macht die Afric Zone in der sich die aktuelle Ressource von 1,215 Mio. oz Gold befindet nur einen kleinen Teil des Northshore Gold Projekts aus. Sobald das Unternehmen ausserhalb der Afric Zone auf ökonomische Goldgehalte stößt, wird das in einer der kommenden Ressourcen-Updates zu einer Erhöhung der Goldressourcen führen.



Die gesamte Konzession erstreckt sich über eine Fläche von 771 Hektar und liegt 70km westlich der Hemlo-Mine von Barrick Gold die bislang über 21 Mio. Unzen Gold produziert hat. Barrick produziert hier aktuell 200.000 oz Gold jährlich bei Cashkosten von rund 800 USD/oz.



Die Geschichte des Projekts inkl. historischer Produktion in den 1930er Jahren mit Goldgehalten von über 20g/t (!) geht bis in das Jahr 1898 zurück. Darauf werden wir später noch im Detail eingehen.



Zu den bisherigen Highlights der Bohrergebnisse zählten hier:

• Bohrloch WB-11-01: 47,5m mit 2,06 g/t Gold ab einer Tiefe von 3m

• Bohrloch WB-11-07: 150m mit 1,04 g/t Gold ab einer Tiefe von nur 2m

• Bohrloch WB-11-08: 30m mit 2,42 g/t Gold ab einer Tiefe von 2m

• Bohrloch WB-11-09: 159m mit 1,25 g/t Gold ab einer Tiefe von 2m

• Bohrloch WB-11-11: 149,5m mit 3,21 g/t Gold ab einer Tiefe von 2,50m

• Bohrloch WB-12-14: 240m mit 1,41 g/t Gold ab einer Tiefe von 8m

inkl. 81,5m mit 3,15m



Auswahl bisheriger Bohrhighlights des Northshore Projekts. Quelle: Ready Set Gold



Einige der Ergebnisse der damaligen Betreiber Balmoral Resources (von Wallbridge Mining übernommen) und GTA Resources können hier im Original eingesehen werden: https://www.globenewswire.com/news-release/2012/02/14/1437273/0/en/Bal ...



Im Jahr 2016 gab es dann auch noch extrem höhergradige Abschnitte über "kleinere" Intervalle mit bis zu 25,32 g/t Gold was absolut Weltklasse ist. Vor allem der Abschnitt über 9m mit 23,73 g/t Gold ist für viele neue Goldexplorationsfirmen bereits ein Companymaker und würde den Aktienkurs heutzutage explodieren lassen.



• Bohrloch D-16-16: 23,73 g/t Au über 9,0 m; darin 139,00 g/t Au über 1,2 m

• Bohrloch D-16-11: 25,32 g/t Au über 3,0 m; darin 72,40 g/t Au über 1,0 m

• Bohrloch A-16-12: 4,06 g/t Au über 23,00 m; darin 25,60 g/t Au über 3,0 m

• Bohrloch A-16-08: 5,67 g/t Au über 10,40 m; darin 33,70 g/t Au über 1,4 m



Ein aktuelles Bohrprogramm soll laut Unternehmensangaben direkt nach dem Börsengang starten – Mit Ergebnissen kann dann in ca. 6 bis 8 Wochen gerechnet werden. Der Umfang des Phase 1 Programms soll bei rund 3.000m liegen. Dabei werden sowohl bereits bekannte Zonen gebohrt um einen Teil der Ressource von der inferred in die indicated oder evtl. sogar measured Kategorie zu überführen, aber auch neue Zonen außerhalb der bisher bekannten Mineralisierung (sog. step out holes). Trifft man hier so führt das zwangsläufig zu einem Ansteigen der Goldressource.



Eine von zahlreichen Samples des Northshore Projekts mit "visible gold". Hier Sample 188



GUTE BOHRERGEBNISSE KÖNNTEN AKTIENKURS EXPLODIEREN LASSEN



Aufgrund der geringen Anzahl an ausstehenden Aktien, und der Tatsache, dass fast alle Aktien in Händen des Managements / Insidern und professionellen Investoren sind, sollten gute Bohrergebnisse zu rasanten Kursanstiegen führen.



Von den ohnehin nur geringen 29,8 Mio. ausstehenden Aktien sind 13,1 Mio. mit verschiedenen Verkaufsrestriktionen versehen. Die meisten davon mit einer quartalsweisen Haltefrist. Darüber hinaus sind fast 20% der Aktien in Händen von Management / Insidern und professionellen Investoren. Zum IPO liegt der free-float (frei handelbare Aktien) daher bei weniger als 50%.



Direkt nach dem Erwerb des Projekts im Sommer 2020 wurden die umfangreichen Daten der historischen Arbeiten auf dem Projekt untersucht. Immerhin gibt es bereits zwei ausführliche NI 43-101 Reports (Einmal aus 2012 mit 157 Seiten, und einmal aus 2014 mit 169 Seiten), welche alle bisherigen Arbeiten zusammenfassen und weitere Vorgehensweisen für das Erkunden der Liegenschaft empfehlen. Ready Set Gold selbst hat bislang geophysikalische Untersuchungen aus der Luft sowie zwei erfolgreiche Oberflächenexplorationsprogramme im Sommer und Herbst 2020 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Erkundungsprogramme waren hervorragend, es konnten sogar neue potentielle Bohrziele sowie Goldadern entdeckt werden.



Von den insgesamt 43 Bodenproben hatten 17 Gehalte von mehr als 5 g/t Gold und sechs davon sogar mehr als 100 g/t Gold. Das Maximum lag bei 329 g/t Gold in der Caly Vein.



Die News zu den Ergebnissen der Bodenproben findet man hier: https://readysetgoldcorp.com/omni-commerce-identifies-high-grade-gold- ...



Sehr beeindruckend ist, dass man mit 301 g/t und 101 g/t Gold sehr hochgradige Bodenproben außerhalb der aktuellen Ressourcenzone (Afric) entdeckt hat.



Ergebnisse jüngster Bodenproben aus Sommer 2020. Quelle: Ready Set Gold



Das Projekt selbst hat Ready Set Gold zwischen Juni bis August 2020 von zwei anderen Firmen zu exzellenten Konditionen erworben.



SCHNÄPPCHEN BEIM PROJEKTKAUF



Zuerst erwarb man 56% des Projekts vom kleinen kanadischen Explorer namens "CBLT" (TSX-V: CBLT). Kurze Zeit später wurde Balmoral Resources von Wallbridge Mining (TSX: WM) übernommen und verkaufte daher seinen 44% Anteil am Northshore Gold Projekt an Ready Set Gold.



Somit hält Ready Set nun 100% am Projekt und hatte dabei so gut wie keine Kosten. In Summe flossen gerade mal rund 0,5 Mio. CAD + Aktien an beide Firmen. Wallbridge Mining hält nun 1,4 Mio. Aktien an Ready Set Gold und CBLT 1,8 Mio. Aktien. Beide Aktienpakete sind mit einer quartalsweise abgestuften, freiwilligen Haltefrist mit bis zu 12 Monaten versehen.



VERGLEICH MIT ANDEREN GOLDEXPLORERN - WO LIEGT EIN FAIRER KURS?



Nimmt man zur Berechnung der Market Cap von Ready Set Gold den Kurs der letzten Kapitalerhöhung vor dem Börsengang (IPO) von 0,60 CAD (kanad. Dollar) so ergibt sich bei gerade mal 37,1 Mio. Aktien (fully diluted – inkl. aller Warrants und Optionen) eine Market Cap von 22,26 Mio. CAD.

Bezogen auf die bislang nachgewiesenen Goldressourcen von 1,22 Mio. oz Gold ergibt das eine Bewertung von sehr günstigen 18 CAD oder 14 USD je Unze Gold im Boden.



Wie der folgende peer-group Vergleich mit 7 Mitbewerbern zeigt sind Goldexplorationsunternehmen mit durchschnittlich 127 CAD / 99 USD je Unze Gold im Boden bewertet. Dabei reicht die Spanne von 41 CAD je Unze bis 312 CAD je Unze Gold.



Selbst wenn wir nur die Hälfte der durchschnittlichen Bewertung als Kennzahl heranziehen (Also 63 CAD je Unze) so ergäbe sich bei der aktuellen Aktienanzahl ein fairer Kurs von 2,10 CAD / 1,35 EUR. Setzen wir sehr konservativ nur ein Viertel der durchschnittlichen Bewertung für die Unzen Gold im Boden an, so ergibt sich ein fairer Kurs von 1,05 CAD / 0,68 EUR. Und darin sind noch nicht das Potential der beiden anderen Projekte und evtl. weitere Akquisitionen berücksichtigt.



Peer Group Vergleich verschiedener Goldexplorer. Quelle: Ready Set Gold + eigene Anmerkung



Dies ist jedoch natürlich nur eine ganz einfache und grobe Möglichkeit eine Goldexplorationsfirma zu bewerten. Weitere wichtige Punkte sind die höhe der Goldgehalte, die beim Northshore Projekt für ein Übertageprojekt leicht überdurchschnittlich sind, und das Management-Team, welches sich bei Ready Set Gold gleichermaßen aus Finanzmarkt-, Bergbau- und Marketingexperten zusammensetzt.

Das Management war bereits in 10 Übernahmen oder Mergers direkt oder indirekt verwickelt. Dazu zählen Wallbridge Mining, Newstrike Capital, Sandstorm Gold oder New Placer Dome.



Hemlo-Schreiber Grünsteingürtel – einer der geschichtsträchtigsten Bergbaugebiete Kanadas



Für eine der ältesten Goldentdeckungen in Ontario, Kanada die in das Jahr 1898 zurückgeht, zeichnet sich tatsächlich das Northshore Goldprojekt verantwortlich. Eine kleine aber sehr hochgradige Mine (16 – 20 g/t Gold) wurde hier während der 1930er Jahre betrieben. Historische Aufzeichnen belegen, dass hier von 1935 bis 1937 ganze 3,808 Tonnen Golderz mit Gehalten von im Schnitt 21,8 g/t Gold verarbeitet wurden. (Quelle: Wallbridge Mining)



Hemlo Eastern Flanks Projekt



Das 4.453 Hektar umfassende Projekt umschließt ein Joint Venture von Barrick Gold für das der Major vor kurzem erst 3 Mio. CAD in Cash zahlte und über die nächsten 3 Jahre weitere 4,5 Mio. CAD investiert um 80% am Projekt zu erwerben. Es kann also als strategische Landposition gesehen werden.



Eastern Flanks Projekt in der Nähe von Barrick Gold. Quelle: Ready Set Gold



Ready Set plant hier im laufenden Jahr Bodenproben und Kartierungen und möchte Bohrziele identifizieren.



Emmons Peak Goldprojekt

Emmons Peak Projekt in der Nähe von Treasury Metals. Quelle: Ready Set Gold



Das dritte Projekt im Bunde nennt sich Emmons Peak, umfasst 1.634 Hektar, und ist aus zwei Gründen sehr interessant.



1) Die unmittelbare Nähe zum Goldlund Projekt (1,69 Mio. oz Gold) und dem Goliath Projekt (1,45 Mio. oz Gold) von Treasury Metals



sowie



2) Den historischen sehr hochgradigen Bodenproben mit Ergebnissen von 430,2 g/t Gold und unglaublichen 14.175 g/t Gold



Südlich von Emmons Peak gibt es ein ebenfalls börsennotiertes Unternehmen namens Manitou Gold die im Jahr 2011 hier extrem hohe 53.700 g/t Gold über 0,55m erbohrte (Bohrloch KW-11-26). Dies katapultierte den Aktienkurs von Manitou damals von 0,30 CAD auf über 1 CAD.



Nach den 1990er fanden auf diesem Projekt nur sehr wenige Arbeiten statt, aber die historischen sehr hohen Bodenproben und die gewaltigen Goldgehalte südlich des Projekts veranlassten Ready Set dazu, für das Jahr 2021 umfangreiche Kartierungen, geologische Arbeiten wie Bodenproben, eine luftgestützte magnetische Untersuchung des Gebiets und eine komplette Neuinterpretation des Projekts vorzunehmen. Um das Projekt zu 100% zu erwerben muss Ready Set vergleichsweise geringe 75.000 $ an Cash + 400.000 Aktien über die nächsten 3 Jahre aufbringen.



TIMELINE

Quelle: Ready Set Gold



Weitere Informationen über Ready Set Gold finden Sie auf der Website: www.readysetgoldcorp.com



Insbesondere die Unternehmenspräsentation enthält viele Infos zur Historie, dem aktuellen Stand und den Aussichten. Link: RDY - Präsentation



Quelle: Ready Set Gold



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

