Cannabis - "In den guten alten Tagen des Rock´n Roll war es Bob Dylan, der erste Musiker, der den Nobelpreis für Literatur erhielt, er war es auch der den Beatles Cannabis schmackhaft machte.

Die „Fab Four“ hingen gelangweilt in New York herum, nachdem sie sich zu Hause wenig Freunde gemacht hatten, als John Lennon die Leute auf den billigen Plätzen bat, zu klatschen, während der Rest bitteschön mit seinen Diamanten klimpern sollte.

Der Rest, das waren vor allem Queen Mum, Prinzessin Margaret und Lord Snowdon, die erschreckt von der royalen Loge herab auf die Pilzköpfe blickten. Dann also New York, wo der Wein schlecht und das Bier warm war. Zum Glück gab es Bob Dylan. Wer weiß, ob die Welt jemals “Like a Rolling Stone” und “It Ain´t Me Babe” zu hören bekommen hätte, hätte der Barde aus Duluth, Minnesota, nicht einen alten Joint aus der Tasche gezogen. Heute würde er John, Paul, George und Ringo vermutlich einen Cannabis-Drink vorsetzen, vielleicht sogar von Canopy Growth oder Aphria.

Mindestens genauso wie die Songs der Beatles gehen auch die Titel Canopy Growth und Aphria und Aurora Cannabis seit Erreichen derer Zielbereiche durch die Decke. Aphria legt über 500% und Canopy über 250% in den letzten Wochen zu und beide Titel sind noch lange nicht am Ziel. Letzteren werden wir im morgigen Cannabis Update genauer besprechen und zusammen mit Organigramm die nächsten Ziele festlegen.

Wer bereits bei Amazon, Tesla und Bitcoin nicht dabei war, sollte nicht auch diese Chance verpassen.

APHRIA CANNABIS

CANOPY GROWTH

Aphria ist in meinem persönlichen Depot der aktuell der renditestärkste Titel, Aurora und Canopy Growth kommen direkt dahinter. Ich kann mir nur immer wieder den Mund fusselig reden, diese Titel haben massiv Potenzial auf Sicht der nächsten Jahre. Rein technisch können diese Titel 500%-800% steigen in den nächsten 1-3 Jahren. Wenn das nicht interessant ist was dann?

