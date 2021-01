US-Berichtssaison: 5 Dow Jones-Werte veröffentlichen ihre Ergebnisse

Eine der ereignisreichsten Wochen der Berichtssaison an der Wall Street für Q4 2020 hat begonnen. Unter den heutigen Highlights finden Anleger die Ergebnisberichte von 5 Dow Jones-Werten, die fast 16% der Indexgewichtung ausmachen. 4 Unternehmen - Verizon, 3M, American Express und Johnson & Johnson - werden vor der heutigen Eröffnungsglocke an der Wall Street berichten, während Microsoft die Ergebnisse nach Börsenschluss veröffentlichen wird.



Vor Markteröffnung

Die Aktien von Verizon Communications (VZ.US) haben im Jahr 2021 bisher um 0,5% zugelegt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,17 Dollar (3,2% höher als im Vorjahr) und einen Umsatz von 34,42 Mrd. Dollar (-1% niedriger als im Vorjahr) meldet. US Telecom wird voraussichtlich ein flaches oder leicht niedrigeres Kundenwachstum im Jahresvergleich melden, da sich die Coronavirus-Pandemie negativ auf die Wechselaktivitäten der Kunden auswirkt. Die Anleger werden auf Kommentare zum 5G-Netz und zur Prognose für 2021 warten.

Die Aktien von 3M (MMM.US) sind im bisherigen Jahresverlauf um 2,5% gefallen. Es wird erwartet, dass 3M einen Gewinn je Aktie von 2,15 Dollar (0,4% höher als im Vorjahr) und einen Umsatz von 8,4 Mrd. Dollar (3,5% höher als im Vorjahr) ausweist. Der Umsatz im Segment Health Care dürfte dank eines Anstiegs bei den Maskenverkäufen stark bleiben. Die Umsätze im Bereich Transportation & Electronic werden im Jahresvergleich leicht rückläufig gesehen. Analysten erwarten, dass 3M eine starke Margenprognose für das erste Quartal 2021 bekannt geben wird.

American Express (AXP.US) notiert seit Jahresbeginn 0,5% höher. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,29 Dollar (36,6% niedriger als im Vorjahr) und einen Umsatz von 9,4 Mrd. Dollar (17,3% niedriger als im Vorjahr) meldet. Der US-Zahlungsverkehrsdienstleister ist von der Coronavirus-Pandemie betroffen, insbesondere wenn es um die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung geht. Die Zahlen für diese beiden Kategorien werden heute auf dem Prüfstand stehen.

Johnson & Johnson (JNJ.US) schloss gestern 5,5% höher als im Vorjahr. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,83 Dollar (21,4% höher als im Vorjahr) und einen Umsatz von 21,66 Mrd. Dollar (4,4% höher als im Vorjahr) meldet. Johnson & Johnson könnte die Veröffentlichung nutzen, um Ergebnisse aus den späten Studien zum Coronavirus-Impfstoff bekannt zu geben. Dies und der Ausblick für 2021 dürften bei der heutigen Bekanntgabe die Show stehlen.



Nach Börsenschluss

Microsoft (MSFT.US) legte im bisherigen Jahresverlauf um 3,2% zu. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,64 Dollar (9,5% höher als im Vorjahr) und einen Rekordquartalsumsatz von 40,2 Mrd. Dollar (8,9% höher als im Vorjahr) meldet. Obwohl sich das Wachstum im Vergleich zu den letzten Jahren verlangsamt hat, zeigt Microsoft weiterhin eine ordentliche Dynamik in seinem Cloud-Computing-Segment. Da sich diese Sparte als die wichtigste für das Unternehmen herausstellt, werden die diesbezüglichen Zahlen im Auge behalten. Die Prognosen deuten auf einen Umsatzanstieg von fast 16% gegenüber dem Vorjahr im Segment Intelligent Cloud hin.

Der US30 könnte heute größere Bewegungen erleben, da 5 Unternehmen, die fast 16% der Indexgewichtung ausmachen, ihre Ergebnisse melden. Der Index ist von der Unterstützungszone bei 30.660 Punkten abgeprallt, die durch das 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung vom Frühjahr markiert wird. Sollten die Unternehmen positive Überraschungen liefern, könnte der US30 über die kurzfristige Abwärtstrendlinie ausbrechen. In einem solchen Szenario wäre der Weg zu den jüngsten Höchstständen offen. Quelle: xStation 5



