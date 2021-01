Marktkommentar: Nasdaq profitiert von starken Mircrosoft-Zahlen

Die weltweiten Aktienindizes haben ihre Rallye am Mittwoch unterbrochen. Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung, während die Corona-Pandemie einen weiteren düsteren Meilenstein markiert hat.

Die Zahl der weltweiten Coronavirus-Fälle hat nach Angaben der Johns Hopkins University die 100-Millionen-Marke überschritten. US-Präsident Joe Biden sagte, dass seine Regierung beabsichtige, jeweils 100 Millionen weitere Dosen der Coronavirus-Impfstoffe von Pfizer und Moderna zu bestellen, um die Impfungen zu beschleunigen. Eine positive Nachricht kam von Microsoft. Die besser als erwarteten Q4-Ergebnisse sorgten für Optimismus im Technologiesektor und ließen die Nasdaq-Futures steigen.

EURUSD wird am Mittwoch flach gehandelt und weist bisher lediglich eine Handelsspanne von 20 Pips auf. Seit gestern Abend oszilliert das Paar um den Wert von 1,2160 in der Nähe der Abwärtstrendlinie, die von den Hochs der letzten drei Handelstage sowie dem Hoch von vor zwei Wochen ausgeht. Ein Ausbruch könnte mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Am Dienstagmittag durchbrach das Paar die lokale Widerstandszone bei 1,2145, die für den heutigen Tag die wichtigste Unterstützung darstellt.

Der DE30 weist am Mittwoch vorbörslich keine klare Tendenz auf und wird vor der europäischen Eröffnung genau in der Mitte des Konsolidierungsbereichs zwischen 13.650 und 14.015 Punkten gehandelt. Bereits seit Ende 2020 hält sich der Kurs in dieser Range auf. Am Dienstag konnte der Index die gesamten Wochenverluste ausgleichen und damit nur wenige Punkte unter dem wichtigsten Swing-Level des letzten Monats bei 13.900 Punkten schließen.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.