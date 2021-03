Alles außer Tesla und VW Diese 22 E-Auto-Aktien müssen Sie kennen – Mick Knauff: „Davon Nio, Geely, Fisker und BYD mit Top-Chancen“

Foto: Hendrik Schmidt - zb

E-Mobilität ist das Mega-Thema an der Börse. Neben bekannten Größen wie Tesla und VW gibt es eine Vielzahl an unbekannten, aber aussichtsreichen Playern am Markt. Mick Knauff verrät, an welche E-Auto-Aktien er glaubt: „Neben den großen schon etablierten, wie Tesla und jetzt auch VW, gebe ich vor allem Nio, Geely, Fisker und nicht zu vergessen BYD, die größten Chancen, sich langfristig durchzusetzen. Allgemein gilt bei diesen Titeln, Augen auf, nicht zu sehr übergewichten und auch mal Gewinne mitnehmen,“ so Mick Knauff, Börsenkorrespondent von aktienlust.tv, im Gespräch mit wallstreet:online. Es sei völlig unklar „welche Player sich von den 'jungen Mobilen' in China durchsetzen werden, aber allein die jüngste Meldung der China Passenger Car Association, dass im Februar 100.000 New Energy Vehicles (NEVs) verkauft wurden und davon 84.000 Elektrofahrzeuge (plus 675 Prozent zum Vorjahr) waren, zeigt wie sehr der Markt in Asien boomt. Letztlich zählt auch hier, wer hat die besten und günstigsten Lieferketten, die langfristigsten Investoren, die synergetischsten Kooperationen und kann dazu noch einen günstigen Preis für ein innovatives E-Mobil anbieten“, meint Mick Knauff. Lesen Sie auch wallstreet:online ZentralredaktionWeltwassertag

DWS-Manager Paul Buchwitz: Warum bei Wasser-Firmen hohe Renditen locken – „Für jeden Risiko-Appetit" Neben bekannten Größen wie Tesla und VW tummeln sich am Aktienmarkt viele spannende E-Auto-Konzerne: Vom Unternehmen, die Zehntausende von Elektroautos pro Jahr verkaufen, bis hin zu Start-ups, die noch kein einziges Fahrzeug ausgeliefert haben. Darüber hinaus gibt es auch noch viele interessante börsennotierte Batteriehersteller sowie Ladesäulenhersteller und -Anbieter. In der folgenden Tabelle finden Sie 22 spannende Aktien rund um das Thema E-Mobilität, die nicht jeder kennt: 22 spannende E-Mobility-Stocks abseits von Tesla und Co. Firma ISIN Marktkapitalisierung Produkte/Dienstleistungen BYD CNE100000296 57 Milliarden EUR Batterien, E-Autos und weiteres Fisker US33813J1060 5,6 Millliarden USD E-Autos Li Auto US50202M1027 24,26 Millliarden USD Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge Xpeng US98422D1054 27,26 Millliarden USD E-Autos Canoo US13803R1023 3,61 Milliarden USD E-Autos, -Kleinbusse und -Nutzfahrzeuge Lordstown US54405Q1004 2,2 Milliarden USD Elektro-Pick-Ups Workhorse US98138J2069 1,6 Milliarden USD Elektrische Nutzfahrzeuge Nio US62914V1061 36,22 Milliarden EUR E-Autos QuantumScape US74767V1098 13,52 Milliarden USD Feststoffbatterien Romeo Power US7761531083 1,64 Milliarden USD Batterien Hyliion US4491091074 2,26 Milliarden USD Elektro-LKWs Blink Charging US09354A1007 1,69 Milliarden USD Ladesäulen- und -lösungen ChargePoint US15961R1059 6,86 Milliarden USD E-Mobility-Dienstleister/Ladesäulen- und -lösungen Compleo DE000A2QDNX9 284 Millionen EUR Ladesäulen- und -lösungen Fastned NL0013654809 1,15 Milliarden EUR Betreiber von (Ultra)-Schnellladestationen LG Chem KR7051910008 19,77 Milliarden USD Energiespeicher Panasonic JP3866800000 26,46 Milliarden EUR Batterien Varta DE000A0TGJ55 5,32 Milliarden EUR Batterien Lucid* US1714391026 4,60 Milliarden EUR E-Autos Xos Trucks* KYG653051154 324 Millionen EUR Elektro-LKWs Geely KYG3777B1032 23,85 Milliarden EUR Elektro- und Hybridautos Guangzhou Automobile Group CNE100001NQ2 ca. 9,5 Milliarden EUR E-Auto mit Graphen-Akku *= SPACs (Special Purpose Acquisition Company) Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

