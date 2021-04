Biontech wird dank der Entwicklung und des Vertriebs seines Corona-Impfstoffs in den kommenden Jahren zum drittgrößten Pharmahersteller Deutschlands aufsteigen. Laut Biontech-Chef Ugur Sahin werde die mRNA-Technologie das gesamte Feld der Immunologie revolutionieren. Die Biotechfirma sei gut positioniert, diese Revolution auch anzuführen. Die Expansionsstrategie reicht weit über Covid-Impfstoffe hinaus. Ziel sei ein neuer industrieller Ansatz für Präzisionsmedikamente, die den medizinischen Bedarf in vielen Bereichen abdecken können. Im Zuge dessen will Biontech in den nächsten Jahren auch neue Krebsmedikamente auf den Markt bringen. Die Umsatzschätzung des Unternehmens basiert auf einem bereits fest vereinbarten Ordervolumen von 1,4 Milliarden Impfstoffdosen. Die Bestellmengen dürften sich angesichts des hohen Bedarfs für Impfstoffe allerdings noch weiter erhöhen.

Zum Chart

Nach dem positiven Ausreißer Mitte März 2020 zeigt sich das Potenzial der ultimativen Corona-Aktie. Wo anderen Werte regelrecht zertrümmert wurden, schoss der Kurs von Biontech in drei Handelstagen um 240 Prozent nach oben und markierte in der Spitze den Bereich bei 104,80 US-Dollar, der im Abstand von vier Monaten erneut getestet aber wieder nicht überschritten wurde. Auch in den letzten fünf Monaten ist der Kurs um diese Marke gependelt. Am gestrigen Handelstag wurde das 104,80 US-Dollar-Level mit einem Gap überschritten und mutiert zu einer wichtigen Unterstützung. Mittelfristig ist mit weiteren positiven Überraschungen von Seiten des Biotech-Shootingstars zu rechnen, nachdem uns die Pandemie aufgrund von Mutationen noch länger erhalten bleiben wird. Die implizite Volatilität hat sich die letzten Handelswochen verringert, ist aber mit 64 Prozent im Vergleich zu etablierten Werten immer noch als Hoch zu bezeichnen. Dennoch ist eine Long-Call Strategie das Mittel der Wahl.