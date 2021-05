ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach zwei verlustreichen Handelswochen ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag mit Gewinnen in den Monat Mai gestartet. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kursabschlägen. Ob sich der Aufwärtstrend nun fortsetze, müsse sich zeigen. Die Stimmung sei aber dank zahlreicher guter Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland sowie der mehrheitlich über den Erwartungen ausgefallenen Quartalsabschlüssen weiterhin gut.

So hat sich die Stimmung in der schweizerischen Wirtschaft laut dem Einkaufsmanager-Index (PMI) weiter aufgehellt: Der PMI ist auf einen Rekordwert gestiegen. Aber auch in der Eurozone ist die Stimmung in den Industrieunternehmen trotz Corona-Pandemie so gut wie nie zuvor. In den USA dagegen ist der PMI überraschend gefallen, er signalisiert aber weiterhin ein sehr starkes Wachstum. Daher sollte diese Zahl nicht überinterpretiert werden, hieß es am Markt.