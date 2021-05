Goldpreis: Fällt jetzt die Marke von 1.900 US-Dollar nachhaltig?

Der Goldpreis hat schon kurzzeitig die Marke von 1.900 Dollar überschreiten können, konnte dieses Level aber nicht halten. Nun könnte ein zweiter Anlauf auf die Hunderter-Hürde erfolgen.

Luft wird dünner

Die Luft wird auf diesem Niveau technisch gesehen allerdings etwas dünner. Nun muss der nachhaltige Sprung über diese Marke gelingen. Optimistisch stimmt uns, dass die Aussichten für den US-Dollar und die Anleiherenditen schwach bleiben. Insbesondere die Renditen der US-Bonds scheinen auf dem Weg nach Süden. Die von vielen Analysten prognostizierten 2 Prozent sind in weite Ferne gerückt. Hinzu kommt, dass der Aktienmarkt saisonal gesehen nun in seine schwache Phase übergeht. Zwischen Juni und Oktober befinden sich die schwachen sechs Monate. Der Juni ist historisch gesehen im Dow Jones Index sogar der zweitschwächste Monat des Jahres. Das muss zwar dieses Jahr nicht zwangsläufig genau so sein, aber die Märkte bewegen sich in deutlich luftigeren Höhen als der Goldpreis. Die Pandemie-Erholung scheint weitgehend eingepreist zu sein, die Bewertung sind der wirtschaftlichen Realität davongelaufen.

Goldpreis: Hopp oder topp?

Dementsprechend besteht ein gutes Umfeld für Gold, um den Anstieg fortzusetzen. Sollte die runde Marke genommen werden, dürfte es in Folge von Anschlusskäufen schnell weiter nach oben gehen. Auf der anderen Seite ist klar: Scheitert der zweite Anlauf, könnten kurzfristig orientierte Anleger erst einmal Gewinne mitnehmen. Dann muss man wohl mit einem Rückschlag bis in den Bereich von 1.840 bis 1.860 US-Dollar je Unze rechnen. Das klingt ein wenig nach hopp oder topp!