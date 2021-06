Barsele Minerals: Die Aktie für Gold-Puristen!

In Europa finden sich nur noch selten große, hochgradige Goldvorkommen. Barsele Minerals hat solch eines in Schwedens gesichert. Die Aktie dürfte dank eines Deals mit Agnico Eagle nun in den Fokus rücken.

In Europa finden sich nur noch selten größere, hochgradige Goldvorkommen. Barsele Minerals scheint sich solch eines im Norden Schwedens gesichert zu haben. In den kommenden Wochen dürfte der kanadische Explorer aufgrund eines Deals mit Agnico Eagle in den Fokus der Mining-Investoren rücken. Das bietet jetzt Chancen für mutige Anleger. Reinrassige Goldprojekte sind in Europa selten Hochgradige, reine Goldvorkommen sind selten in Europa. Entweder wurden sie schon von den Römern oder im Mittelalter ausgebeutet; oder aber es finden sich jede Menge Beiprodukte wie Silber, Kupfer, Blei oder Zink. Für viele Goldfans unter den Aktienanleger bedeutet das oft einen Kompromiss. Mit Barsele Minerals (0,68 CAD | 0,44 Euro; CA0688921083) findet sich aber auch ein Unternehmen, auf dessen Flaggschiff-Projekt es praktisch nur um Gold geht! Und das macht die Aktie für alle Puristen interessant.