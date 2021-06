FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach dem Kursrutsch vom Freitag zu Beginn der neuen Woche zunächst gefangen. Der Leitindex Dax rutschte im frühen Handel zwar erst noch mit 15 309 Punkten auf ein Tief seit gut einem Monat, schaffte dann aber im Bereich seiner 50-Tage-Linie die Wende und drehte schon früh in die Gewinnzone. Zuletzt legte er 0,53 Prozent auf 15 530,48 Punkte zu.

Der MDax der mittelgroßen Werte holte sein frühes Minus ebenfalls auf, er notierte am späten Vormittag knapp mit 0,02 Prozent im Plus bei 34 030,75 Punkten. Europaweit war Erholung angesagt, wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit einem Anstieg um ein halbes Prozent zeigte. In New York lassen Indikationen auch Gewinne beim Dow Jones Industrial erwarten.