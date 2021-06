Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

GR Silver Mining mobilisiert 7 Drill Rigs und legt neues Bohrprogramm auf! GR Silver Mining wirft bei seinen drei Silber-Gold-Projekten in Mexiko den Turbo an. Die Kanadier haben sieben Bohrgeräte mobilisiert, um im Rahmen eines erweiterten Explorationsprogramm die neu entdekcten Silber-Gold-Erzgänge sowie Brekzien zu erkunden. Dabei steht die erste, große Ressourcenschätzung vor der Tür. GR Silver Mining: 1. Ressourcenschätzung für Plomosas steht an Mit Sehnsucht dürften Anleger […]