Barsele Minerals-Aktie zeigt trotz Gegenwind vom Markt relative Stärke!

Der Rückschlag beim Goldpreis hat die Aktien vieler Rohstofffirmen gedrückt. Die Papiere von Barsele Minerals halten sich aber stabil auf hohem Niveau, was auch mit dem Newsflow und dem Aktionariat zu tun haben dürfte.

Der kräftige Rückgang beim Goldpreis in der Vorwoche hat auch die Aktien vieler Goldproduzenten, -developer und Explorationsgesellschaften mit in Tiefe gerissen. Bei den Produzenten mit aktiven Minen machen sich 100 Dollar weniger je UNze halt direkt bei den Gewinnmargen bemerkbar. Die Aktien von Barrick Gold gaben beispielsweise ein Sechstel ihres Werts ab und konsolidieren aktuell. Ähnlich hoch fielen die Kursverluste auch bei den anderen großen Goldminern wie Newmont oder Agnico Eagle Mines aus. Bei so manchem Wert sind die seit März aufgelaufenen Kursgewinne fast komplett weg.

Barsele MInerals-Aktie zeigt relative Stärke

Bei dem Explorer Barsele Minerals sieht es dagegen anders aus. Offenbar hat man hier die richtigen Aktionäre an Bord. Die Kanadier planen, dass zusammen mit Agnico Eagle betriebene Joint Venture für das gleichnamige Barsele-Goldprojekt in Schweden komplett zu übernehmen. Es kommt jetzt schon auf eine Ressource mit 2,4 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier). In der Spitze stieg das Barsele-Papier daraufhin auf über 0,80 CAD undkonsolidierte in der Folge. Der jüngste Rückschlag beim Goldpreis konnte der Aktie aber wenig anhaben. Der Markt wartet hier offenbar auf den Abschluss der Transaktion mit Agnico, bisher liegt leidglich ein LOI vor.

Aktieninfo Barsele Minerals

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA0688921083 / BME

Aktienkurs: 0,70 CAD | 0,45 Euro

Börsenwert: 91 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 129,5 Mio.

davon Optionen: 9,6 Mio. (durchschnittlicher Preis: 0,56 CAD)

Schulden: keine

Analysten: National Bank Financial

Top-Anteilseigner: Management & Insider (25%), Fresnilo Mining (4%), weitere Institutionelle Investoren (50%), darunter US Global Investors, Ingalls & Snyder, Donald Smith and Co. Value Fund, Contrarian Group

