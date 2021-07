Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax kommt nach Vortagsrekord unter Druck Der zuletzt rekordhohe Dax ist am Donnerstag etwas stärker abgerutscht. Am Nachmittag fiel der deutsche Leitindex um 0,94 Prozent auf 15 639,79 Punkte. Nachdem er am Vortag mit 15 810 Punkten seine bisherige Bestmarke minimal überboten hatte, …