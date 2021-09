Silberpreis: Hier heißt es jetzt Hopp oder top?

Mit jedem Abverkauf an den Märkten kommt der Silberpreis unter die Räder. Inzwischen liegt die Notiz ein Viertel unter dem Jahreshoch. Charttechnisch könnte es noch weiter abwärts gehen; muss es aber nicht.

Mit jedem Abverkauf an den Märkten kommt der Silberpreis unter die Räder. Inzwischen liegt die Notiz ein Viertel unter dem Jahreshoch. Charttechnisch könnte es noch weiter abwärts gehen; muss es aber nicht.

Silber: Hopp oder top?

Beim Silberpreis ist in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit der Evergrande-Krise noch einmal richtig Druck aufgekommen. Inzwischen muss man lediglich noch 22,70 US-Dollar je Unze hinlegen. Das sind rund ein Viertel weniger als beim Jahreshoch Ende Januar. Derzeit spricht alles gegen das „Gold des kleinen Mannes“. So wird Silber abverkauft, wenn die Industriemetalle unter Druck kommen. Dann wird Silber eher als Verbrauchsgut für die Unternehmen gesehen. Kann Gold hingegen von der Unsicherheit an den Märkten profitieren, zieht Silber als Anlagemetall oft nicht mit nach oben. Dementsprechend hat sich die charttechnishce Situation deutlich verschlechtert. So drehte der Silberpreis gestern gerade noch über der Marke von 22 US-Dollar nach oben. Fällt die Notiz unter diese Schwelle, könnten schnell die 20 Dollar- und die 17 Dollar-Marke als nächste Haltepunkte ins Spiel kommen. Nach oben hin muss Silber dagegen Richtung 25 US-Dollar getragen werden, um sich aus dieser vertrackten Lage zu befreien. Insofern heißt es beim Chartbild derzeit: Hopp oder top?