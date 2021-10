Aktien – Umstieg auf Old-Economy-Werte

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche spürbare Verluste eingefahren. Nachdem zu Wochenbeginn der Ausgang der Bundestagswahl, der eine von vielen Investoren gefürchtete rot-grüne-rote Regierungskoalition unmöglich gemacht hat, noch für gute Laune unter den Anlegern gesorgt hatte, ging es deutlich abwärts. Zwischenzeitliche Erholungsphasen konnten eine negative Wochenbilanz nicht verhindern. Ursache der eingetrübten Marktstimmung waren wachsende Befürchtungen, die großen westlichen Notenbanken könnten ihre extrem lockere Geldpolitik in Kürze straffen. Wir stellen den Marktkommentar von, vor.Genährt wurden diese Sorgen von steigenden Inflationszahlen unter anderem in Deutschland. Getrieben von hohen Energiepreisen hatte die Teuerung hier im September erstmals seit fast 28 Jahren wieder die Vier-Prozent-Marke überstiegen, wobei sich auch die gesenkte Mehrwertsteuer im Vorjahr auswirkte. Im Euroraum war die Inflation im September auf den höchsten Stand seit 13 Jahren geklettert. Die anhaltenden Schwierigkeiten bei den weltweiten Lieferketten sowie die auch dadurch beeinträchtigte Wachstumsdynamik belasteten die Märkte zusätzlich.