VAT Group Q3 Orders Beat Consensus, but Revenue Is Below (PLX AI) – VAT Group Q3 orders CHF 298.7 million vs. estimate CHF 267 million.Q3 revenue CHF 229.4 million vs. estimate CHF 233 millionOutlook FY revenue CHF 885-895 millionOutlook Q4 revenue CHF 240-250 millionOrder activity expected to remain at …