Steuerbord voraus: Den auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierten Asset Managern von Habona wird sehr gute Arbeit attestiert. Foto: © Manuel Jahn

Qualität des Asset Managements stützt sich auf mehrere Säulen

Das insgesamt sehr gute Asset Management Rating der Habona Invest basiert gemäß SCOPE insbesondere auf den folgenden Säulen: (1) dem sehr erfahrenen Asset Manager mit mehr als 11-jähriger Expertise im Segment Lebensmitteleinzelhandel und Nahversorgung; (2) dem erfolgreichen Wachstum der Assets under Management in einem stark umkämpften Marktumfeld von 325 Mio. Euro zum 30.06.2018 um 168% auf 870 Mio. Euro zum 30.09.2021; (3) der sehr hohen Qualität des Researchs mit einem eigenen sehr erfahrenen Research-Team und einem jährlich erscheinenden umfassenden Research-Report; (4) der sehr guten Asset Sourcing-Kompetenz in einem hoch kompetitiven Marktumfeld aufgrund der sehr engen Vernetzung mit relevanten Partnern; (5) der bisher überzeugenden Performance aufgrund der Fokussierung auf bonitätsstarke, langfristig gebundene Ankermieter - bisher aufgelegte Fonds performen im Plan und die bereits aufgelösten geschlossenen Vehikel weisen eine vergleichsweise hohe Vor-Steuer-Rendite auf; sowie (6) den weit überdurchschnittlichen Exiterlösen.

Spitzenpreis nach großangelegter Portfolioaktion

Die Exit-Erfolge wurden zuletzt in einer groß angelegten Portfoliotransaktion im Dezember 2021 eindrucksvoll bestätigt. Auf Basis eines zwischen 2015 und 2017 sorgfältig zusammengestellten und regional breit gestreuten Portfolios mit 35 Nahversorgungsimmobilien konnte für die Anleger eine zweistellige IRR-Rendite deutlich oberhalb der geplanten 6,25% erzielt werden.