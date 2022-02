Die Tatsache, dass es zu wenig Lithium, Mangan oder auch Kupfer gäbe, um die Energiewende so schnell voranzutreiben wie es sich Politiker weltweit vorstellen, werde die Nachfrage nach Öl in den kommenden Jahren stabil halten. Der Rohstoffexperte geht daher von weiterhin steigenden Ölpreisen aus.

Sollte ein Krieg noch abgewendet werden können, sieht Tretter kurzfristig ein gewisses Rückschlags-Potential. Mittel- bis langfristig spiele die Auseinandersetzung in der Ukraine hingegen kaum eine Rolle: "Hier sehen wir weiter deutlich steigende Preise, da in den vergangenen Jahren die Exploration neuer Projekte nahezu zum Erliegen gekommen ist und die Welt trotz aller Bestrebungen der Energiewende noch für viele Jahre bzw. Jahrzehnte auf Öl als Energieträger angewiesen sein wird."

Tobias Tretter, Rohstoff- und Minenexperte der Commodity Capital AG, sagt im Gespräch mit wallstreet:online: "Die Frage, ob es nun ein guter Zeitpunkt ist, um zu kaufen oder zu verkaufen hängt in erster Linie mit der persönlichen Einschätzung der Krise in der Ukraine zusammen. Kommt es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, wird der Ölpreis sicherlich weiter ansteigen, da es Sanktionen gegen Russland geben wird und der Ölpreis dürfte neben Gas und Uran einer der Rohstoffe sein, der am stärksten hiervon betroffen wäre."

Diese Performance ist Sinnbild dafür, was gerade an den Aktienmärkten abgeht: Investoren strömen in den Ölmarkt. Der Energiesektor ist der Sektor mit der besten Performance, weit vor dem Tech-Sektor: Der S&P 500 Energy Sector Index ist im Jahresvergleich rund 50 Prozent gestiegen.

Der heißeste Sektor am Markt: Neun der zehn am besten performenden Titel der vergangenen sechs Monate im S&P 500 sind aus dem Energiesektor. Lohnt ein Einstieg zum Beispiel in den Ölmarkt noch? Top-Picks!

