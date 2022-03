GR Silver Mining: CEO Fonseca wechselt auf COO-Posten!

CEO Fonseca wechselt auf COO-Posten

Auf Konferenzen auftreten, mit Investoren sprechen oder auch Papierkram erledigen. Auch das gehört zu den Aufgaben eines CEO bei einer kleineren, börsennotierten Gesellschaft. Denn gerade diese Unternehmen wollen oder können sich eine eigene IR-/PR-Abteilung oft nicht leisten. Darunter kann das operative Geschäft leiden, insbesondere in Phasen, in denen die Ansprüche ans Management steigen. Vor solch einem Jahr steht GR Silver Mining (0,34 CAD | 0,24 Euro; CA36258E1025), dass 2022 nicht nur eine neue Ressourcenschätzung für seine Silber-Projekte in Mexiko vorlegen will, sondern auch strategische Aufgaben zu bewältigen hat.

Um dem gerecht zu werden hat das kanadische Unternehmen eine Rochade im Management vorgenommen. Vorstandschef, CEO und Firmengründer Marcio Fonseca (siehe Bild unten) gibt den Posten des CEO auf und wird stattdessen President und COO der Gesellschaft. Als Chief Operating Officer wird sich der Geologe verstärkt um die Weiterentwicklung der Ressource kümmern können. Im Gegenzug wird Chairman Eric Zaunscherb künftig auch die Funktion des CEO inne haben und sich somit verstärkt um die Kommunikation mit Investoren kümmern. Diese Aufgaben hatte Zaunscherb zum Teil schon in den vergangenen Monaten übernommen.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,34 CAD | 0,24 Euro

Börsenwert: 65 Mio. CAD

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 190.061.564

davon Optionen: 10.083.534 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,47 CAD)

davon| Warrants: 12.535.875 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,67 CAD)

Anteilseigner: First Majestic Silver (12,9%), Management & Insider (7,5%), Institutionelle Investoren & Fonds (29,3%)

