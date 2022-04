Viele Börsenplätze haben in den letzten Jahren immer strengere Regeln erlassen, um die Qualität von Aktien sicherzustellen. So haben viele Börsen Penny Stocks nach und nach aus dem regulierte Börsensegment mit hohen Anforderungen entfernt. In Deutschland notieren sie deshalb im Open Market (Freiverkehr). Anders als der Geregelte Markt ist der Open Market ein privatrechtliches Segment am unteren Ende der Anforderungsskala. Es gibt nur wenige formale Pflichten für den Emittenten. Es gelten nur geringe Transparenzanforderungen. So muss zum Beispiel kein Börsenzulassungsprospekt veröffentlicht werden. Das macht dieses Börsensegment vor allem für junge, wachstumsorientierte aber auch für mittelständische Unternehmen attraktiv. Denn eine Notierung ist mit geringeren Kosten und Aufwand verbunden. Neben dem An- und Verkauf über den Open Markt ist auch der als OTC (Over the Counter) bekannte außerbörsliche Direkthandel möglich. In den USA findet der Handel mit Penny Stocks grundsätzlich außerbörslich über die Plattform der OTC Market Group statt.

Micro- oder Nano-Caps

Innerhalb dieser Klassifizierung spricht man häufig noch von den Micro- oder auch Nano-Cap Aktien. Diese weisen eine noch geringere Marktkapitalisierung auf. Nano kommt vom griechischen Wort „nanos“ und bedeutet „Zwerg“. Die Marktkapitalisierung liegt unter 50 Millionen Euro. Bei Micro-Caps Aktien ist die Marktkapitalisierung etwas größer, die Grenze liegt bei ungefähr 700 Millionen Euro. Die Grenze zu den Penny Stocks ist bei diesen Titeln fließend. Micro Caps sind meistens aufstrebende junge Unternehmen mit gutem bis sehr gutem Wachstumspotenzial und dem Bestreben baldmöglichst an der Börse gelistet zu werden. Mitunter zählen auch etablierte Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen zu den Micro-Caps-Aktien. Häufig handelt es sich dann um Familienunternehmen, wo nur ein kleiner Teil der Aktien frei handelbar ist.