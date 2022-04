Deutsche Goldmesse: Jetzt anmelden zu Deutschlands größter Mining-Konferenz!

Am 27. und 28. Mai findet die 4. Deutsche Goldmesse in Frankfurt statt. Die größte Mining-Konferenz Deutschlands bietet Vorträge von sechs Experten zu den Rohstoffmärkten sowie insgesamt 30 Unternehmen aus der Mining-Branche. Hier können Sie sich anmelden.

Am 27. und 28. Mai findet zum vierten Mal die Deutsche Goldmesse statt. Das Event steigt Die größte Mining-Konferenz wird an zwei Tagen im JW Marriott-Hotel (ehemals Jumeirah) in der Frankfurter City steigen. Diesmal werden sich insgesamt 30 Unternehmen aus der Mining-Branche präsentieren. Im Fokus stehen die Edelmetall-Explorer aus den Bereichen Gold und Silber. Es werden aber auch Firmen aus den Bereichen Zinn und den sogenannten Batteriemetallen dabei sein. Einen Überblick dazu finden Sie in der Graphik unten sowie auf der Webseite der Deutsche Goldmesse. Die Veranstaltung richtet sich an Fonds- und Assetmanager, Family Offices sowie fortgeschrittene Privatinvestoren. Die Vorträge werden weitgehend auf Englisch gehalten.

Experten ordnen die Lage an den Märkten ein

Neben den zahlreichen Unternehmen runden insgesamt sechs Key Notes die Veranstaltung ab. Mit dabei sind unter anderem Marc Friedrich, David Finch, Prof. Dr. Torsten Dennin, Matthew Piepenburg, Christoph Zinsser, Jim Lewis (Wall Street Silver) und Trevor Hall. Diese Experten werden auf die Lage an den Rohstoffmärkten blicken und die Themen Ukraine-Krieg, Inflation, Notenbankpolitik und die wirtschaftliche Lage in den Fokus nehmen. Interessierte Investoren können sich an dieser Stelle kostenlos für die Veranstaltung anmelden. Bei Fragen können Sie die Organisatoren per Mail unter info@deutschegoldmesse.com kontaktieren.

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Soar Financial Partners