Die Risiken werden nicht weniger

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Handelswoche erhebliche Verluste verzeichnet. Die Mischung aus hoher Inflation, steigenden Zinsen sowie Anleiherenditen und sich eintrübenden Konjunkturerwartungen drückte auf die Stimmung an den Märkten. Zwar verzeichneten diese zwischenzeitlich auch Erholungsphasen, deren Effekt allerdings nicht lange vorhielt. Am deutlichsten zeigte sich dies in der vergangenen Woche am Donnerstag, als aus einem kräftigen Plus bei den wichtigen Indizes im Handelsverlauf ein Minus wurde. Beherrschendes Thema war dabei das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed. Diese hatte ihren Leitzins wie allgemein erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben, gleichzeitig aber signalisiert, dass aktuell keine noch größeren Zinsschritte in Erwägung gezogen würden. Die Euphorie über zweiteres hielt nicht lange an, stattdessen machte sich wieder Unsicherheit an den Märkten breit.