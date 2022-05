FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von den asiatischen Börsen hat auch der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zugelegt. China will mit der Senkung eines wichtigen Referenzzinses für langfristige Kredite die Abschwächung der Konjunktur mildern. Das schob bereits in Fernost die Kurse an: Der Leitindex in Schanghai stieg um zwei Prozent und der in Hongkong um drei Prozent.

Der deutsche Leitindex Dax gewann gegen Mittag 1,8 Prozent auf 14 131 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von 0,7 Prozent ab. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 2 Prozent auf 29 618 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 1,5 Prozent im Plus.