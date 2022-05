"Investoren sind sich durchaus bewusst, dass Batteriemetalle eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts und bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen werden", zitiert Bloomberg die Goldman-Analysten Nicholas Snowdon und Aditi Rai. Dieser Umstand habe für Kapitalzuflüsse in den Sektor gesorgt. "Trotz dieses exponentiellen Nachfrageprofils sehen wir den Bullenmarkt für Batteriemetalle als vorläufig beendet an."

Die langfristigen Aussichten für die Metalle bleiben jedoch vor allem wegen des wachsenden Elektromarktes gut, so die Analysten. Doch die extreme Euphorie der Anleger habe zu einem Überangebot geführt.