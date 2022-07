Für die Deutsche Bank ging es im Einklang mit den sich ausweitenden Branchenverlusten um fast drei Prozent bergab, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Für schlechte Stimmung sorgte offenbar die Nachricht, dass die spanische Regierung Banken wegen der wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Inflation mit einer befristeten Sondersteuer belegen will. Spanische Banken gerieten noch stärker unter Druck.

Nun rücken die US-Inflationsdaten in den Fokus, die am Mittwoch erwartet werden. Anders als Stanzl befürchten die Dekabank-Experten, dass die Preise im Juni im Vergleich zum Vormonat sogar noch kräftiger angestiegen sein dürften als im Mai, als sie "für ein mittleres Beben an den Kapitalmärkten gesorgt" hätten. Zudem wirft bereits die US-Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus - am Donnerstag legen die Banken JPMorgan und Morgan Stanley ihre Zahlen vor.

Die Verluste seien "nicht besonders dramatisch, da dies als ein notwendiger Akt in dem Bemühen angesehen werden kann, einen Boden auszubilden", beschwichtigte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Wichtig sei, dass der Dax nicht mehr unter sein Jahrestief rutsche. Es könnte auch "jederzeit zu einer kräftigen Bärenmarktrally am Aktienmarkt kommen, wenn zum Beispiel die Inflationsdaten aus den USA etwas Entwarnung geben". Unter einer Bärenmarktrally verstehen Börsianer eine temporäre Aufwärtsbewegung des Marktes innerhalb eines ansonsten starken Abwärtstrends.

Am Nachmittag notierte der Dax 0,79 Prozent im Minus bei 12 730,57 Punkten, womit er sich aber klar über seinem vor den ZEW-Daten markierten Tagestief hielt. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor 0,70 Prozent auf 25 516,47 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,72 Prozent auf 3446,53 Zähler.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Konjunktursorgen haben dem Dax nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weitere Verluste eingebracht. Mit der Gas-Krise in Europa, der Gefahr erneuter Corona-Lockdowns in China und teils noch anhaltenden Lieferkettenproblemen gibt es reichlich Belastungsfaktoren. Die ZEW-Konjunkturerwartungen enttäuschten denn auch deutlich.

