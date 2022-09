Bei Bed Bath & Beyond handelt es sich um eine sogenannte Meme-Aktie. Damit bezeichnet man die von Privatanlegern in sozialen Netzwerken gehypten Aktien. Auf Internet-Plattformen wie Reddit und in sozialen Medien sprechen sich Anleger offenbar ab, bestimmte Aktien zu kaufen und sorgen damit für deutliche Kursgewinne. Bereits im letzten Jahr sorgten die Aktien des Videospiel-Einzelhändlers GameStop und die Anteilsscheine der Kinokette AMC Entertainment für vergleichbare Kurskapriolen. Mit ihren Käufen wollen die häufig jungen Investoren die professionellen Hedgefonds, die auf fallende Kurse bei den entsprechenden Papieren gesetzt haben, in Bedrängnis bringen und einen sogenannten Short-Squeeze auslösen. Bei einem Short Squeeze müssen Leerverkäufer wegen aufgelaufener Verluste ihre Short-Positionen glattstellen, was bedeutet, dass sie die entsprechenden Aktien auf dem Markt erwerben müssen. Dies kann zu explosiven Kursanstiegen führen.

Bei solchen Transaktionen schwingt immer ein wenig Robin-Hood-Romantik mit. Die „guten“ Kleinanleger wollen den „bösen“ Hedgefonds eins auswischen und die Börsenwelt etwas gerechter machen. Aber genauso wenig, wie es die historische Figur eines „Robin-Hood“ wirklich gegeben hat, genauso wenig selbstlos agieren die Initiatoren einer solchen Kursrally in den online Foren. Denn es geht wie immer an den Börsen um Geld und Gewinn. Die meisten Kleinanleger, die dann auf solche Trends aufspringen, sind dabei die nützlichen Idioten, die am Ende mit ihrem eingesetzten Kapital dafür bezahlen. Denn genauso schnell, wie die Kursrally einer Meme-Aktie gestartet ist, genauso schnell ist sie häufig auch wieder vorbei. Das perfekte Timing gelingt dann überraschender Weise nur 20-jährigen Mathematikstudenten, die es sich leisten können, 25 Millionen in eine Aktie mit schlechten Geschäftszahlen zu investieren.

Reich ohne Arbeit durch Aktien?

Der Traum vom Reichtum ohne Arbeit ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Obwohl die Deutschen Anleger als nicht sehr aktienaffin gelten, ist der Wunsch dieses Ziel mittels Aktien zu erreichen sehr ausgeprägt. Dabei werden die wenigsten Anleger mit Börsengeschäften alleine wirklich reich. Ein Blick in die Forbes-Liste der reichsten Menschen dieser Welt ist eindeutig. Denn die Musks, Gates, Zuckerbergs und Bezos dieser Welt sind vor allem als erfolgreiche Unternehmer reich geworden. Als Börsenspekulant im weitesten Sinne hat es nur Warren Buffett geschafft. Er ist der einzige prominente Milliardär, der primär als Investor reich wurde. Allerdings auch nicht über Nacht, sondern er verfolgte eine sehr disziplinierte Strategie, die aus substanziellen Investments und sehr langen Anlagehorizonten bestand. Buffet ist ein klassischer Investor, der sich lange an Unternehmen bindet, in die er investiert und wird dabei zu einer Art Co-Unternehmer.