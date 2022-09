Digital, elektrisch, autonom Einride bringt die Zukunft des Straßengütertransports nach Deutschland (FOTO)

Stockholm (ots) -



- Einride ist ein führender Anbieter digitaler, elektrischer und autonomer

Transporttechnologie und ermöglicht Unternehmen, Waren auf intelligente,

umweltfreundliche und kostengünstige Weise von A nach B zu transportieren.

- Die Technologieplattform des Unternehmens umfasst das intelligente

Betriebssystem Einride Saga, elektrische und autonome Fahrzeugflotten, sowie

Lade- und Konnektivitätsnetzwerke.

- Nun bringt das Unternehmen seine Lösung auf den deutschen Transportmarkt. In

Verbindung mit dem offiziellen Start hat Einride erste lokale Partner

unterzeichnet, darunter der weltweit führende Haushaltsgerätehersteller

Electrolux.



Zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig - das sind die Hauptanforderungen an

den Warentransport der Zukunft. Mit seinen umfassenden Mobilitätslösungen,

welche Kapazität als Service und Software als Service umfassen, bietet Einride

diese Eigenschaften schon jetzt. Das Technologieunternehmen für digitale,

elektrische und autonome Straßengütertransporte, gab heute seine Expansion in

Europas größten Transportmarkt Deutschland bekannt. In Verbindung mit dem

offiziellen Start gibt Einride erste Partner bekannt, darunter der weltweit

führende Haushaltsgerätehersteller Electrolux.